Χωρίς νικητή και γκολ ολοκληρώθηκε το ματς, Έλτσε-Οσασούνα, με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 24ης αγωνιστικής της La Liga.

Η 24η αγωνιστική:

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Εσπανιόλ-Θέλτα 14/2

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 14/2

Σεβίλλη-Αλαβές 14/2

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 14/2

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2

Λεβάντε-Βαλένθια 15/2

Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 58

Ρεάλ Μαδρίτης 57

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -22αγ.

Μπέτις 38

Εσπανιόλ 34

Θέλτα 33

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31

Οσασούνα 30 -24αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 28

Χετάφε 26

Τζιρόνα 26

Σεβίλη 25

Αλαβές 25

Έλτσε 25 -24αγ.

Μαγιόρκα 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Λεβάντε 18 -22αγ.

Οβιέδο 16 -22αγ.

