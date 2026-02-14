Χωρίς νικητή και γκολ ολοκληρώθηκε το ματς, Έλτσε-Οσασούνα, με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 24ης αγωνιστικής της La Liga.
Η 24η αγωνιστική:
Έλτσε-Οσασούνα 0-0
Εσπανιόλ-Θέλτα 14/2
Χετάφε-Βιγιαρεάλ 14/2
Σεβίλλη-Αλαβές 14/2
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 14/2
Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2
Λεβάντε-Βαλένθια 15/2
Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2
Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 58
Ρεάλ Μαδρίτης 57
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 45 -22αγ.
Μπέτις 38
Εσπανιόλ 34
Θέλτα 33
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31
Οσασούνα 30 -24αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 28
Χετάφε 26
Τζιρόνα 26
Σεβίλη 25
Αλαβές 25
Έλτσε 25 -24αγ.
Μαγιόρκα 24
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Λεβάντε 18 -22αγ.
Οβιέδο 16 -22αγ.