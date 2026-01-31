Με το… στείρο 0-0 ολοκληρώθηκε στη Βαλένθια το ματς ανάμεσα στη Λεβάντε και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν άφησε ικανοποιημένους τους γηπεδούχους που χρειάζονταν τη νίκη για ν’ αναπνεύσουν.

Νωρίτερα, δεν ανέδειξε νικητή ούτε η αναμέτρηση στην Παμπλόνα, ανάμεσα στην Οσασούνα και στην Βιγιαρεάλ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 2-2, αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να «πιάσουν» στην τρίτη θέση την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ έχουν κι ένα ματς λιγότερο.

Εν τω μεταξύ, «τρίποντο», που της επιτρέπει να κάνει όνειρα για την παραμονή της στη LaLiga πέτυχε σήμερα η Οβιέδο. Στο δεύτερο χρονικά ματς της 22ης αγωνιστικής η ουραγός της βαθμολογίας επικράτησε με 1-0 της Τζιρόνα.

Η 22η αγωνιστική:

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2 (15′ Φερνάντες Χαέν – 27′ Μπλάνκο, 71′ Μπόγε)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0 (74′ Τσαΐρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2 (20′ Μουνιόθ, 45’+2 Μπούντιμιρ – 17’πέν, 70′ Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 1/2

Μπέτις-Βαλένθια 1/2

Χετάφε-Θέλτα 1/2

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1/2

Μαγιόρκα-Σεβίλλη 2/2

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 52

Ρεάλ Μαδρίτης 51

Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.

Βιγιαρεάλ 42

Εσπανιόλ 34 -22αγ.

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Ρεάλ Σοσιεδάδ 27

Οσασούνα 26 -22αγ.

Αλαβές 25 -22αγ.

Τζιρόνα 25 -22αγ.

Έλτσε 24

Σεβίλλη 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Χετάφε 22

Μαγιόρκα 21

Λεβάντε 18

Οβιέδο 16 -22αγ.