Η Αθλέτικ Μπιλμπάο νίκησε 2-1 τη Μπέτις στη Σεβίλλη και βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ξεκινήσει με «3 στα 3» την εφετινή La Liga. Με αυτογκόλ του Μαρκ Μπάρτρα στο 60΄, οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε άνοιξαν το σκορ, ενώ το 2-0 πέτυχε στο 85΄ ο Αϊτόρ Παρέδες. Για την Μπέτις μείωσε στις καθυστερήσεις ο Μπακαμπού.

Αήττητη παραμένει και η Εσπανιόλ (2 νίκες, 1 ισοπαλία) που έκαμψε την αντίσταση της Οσασούνα στη Βαρκελώνη, 1-0 με γκολ του Ρομέρο.

Ένα γκολ του Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάλασε το απόλυτο σερί της Βιγιαρεάλ. Μέχρι το σημείο εκείνο η ομάδα του Μαρσελίνο κρατούσε στα χέρια της τη νίκη επί της Θέλτα στο Βίγκο, καθώς είχε αποκτήσει προβάδισμα με τον Νικολά Πεπέ στο 53΄. Όμως, ο επιθετικός της Θέλτα «χτύπησε» στις καθυστερήσεις διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στην τρίτη διαδοχική ισοπαλία της Θέλτα στη La Liga!

Η 3η αγωνιστική:

Έλτσε-Λεβάντε 2-0 (46′ Μιρ, 51′ Μεντόσα)

Βαλένθια-Χετάφε 3-0 (30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (14΄πεν. Βιθέντε – 7΄ Σιμεόνε)

Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40΄ Ντεντόνκερ)

Τζιρόνα-Σεβίλλη 0-2 (30΄ Αλφόν Γκονθάλεθ, 55΄ Ρομέρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1 (37` Γκιουλέρ, 38` Βινίσιους Τζούνιορ – 18` Μουρίκι)

Θέλτα-Βιγιαρεάλ 1-1 (90+4΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας – 53΄ Πεπέ)

Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (90’+7 Μπακαμπού – 60΄αυτ. Μπάρτρα, 85΄ Παρέδες)

Εσπανιόλ-Οσασούνα 1-0 (52΄ Ρομέρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 22:30

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 9

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Βιγιαρεάλ 7

Εσπανιόλ 7

Μπαρτσελόνα 6 -2αγ.

Χετάφε 6

Έλτσε 5

Μπέτις 5 -4αγ.

Βαλένθια 4

Αλαβές 4

Ράγιο Βαγεκάνο 3 -2αγ.

Σεβίλη 3

Οσασούνα 3

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Θέλτα 3 -4αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 2

Μαγιόρκα 1

Λεβάντε 0

Τζιρόνα 0