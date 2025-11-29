Η Μπαρτσελόνα, φανερά επηρεασμένη από τη «βαριά» ήττα στο Champions League από την Τσέλσι, αγχώθηκε απέναντι στην Αλαβές, αλλά τελικά με τον Ντάνι Όλμο να σκοράρει δύο φορές επικράτησε με ανατροπή, 3-1 και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της LaLiga.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό η Ντεπορτίβο «πάγωσε» το «Καμπ Νου», ωστόσο, οι Λαμίν Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο έφεραν τα πάνω κάτω πριν το 30′ και στις καθυστερήσεις και πάλι ο δεύτερος «σφράγισε» το «τρίποντο» των Καταλανών.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΛΑΒΕΣ

Μαγιόρκα και Οσασούνα «καίγονταν» για τη νίκη στη μεταξύ τους «μάχη» στην έδρα της πρώτης, ωστόσο, στο φινάλε το τελικό 2-2 «σφράγισε» τις προσπάθειες των 22 παικτών.

Από την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της LaLiga αν υπάρχει … κερδισμένη, αυτή ήταν η Οσασούνα, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο 66′ κατάφερε στο 90’+2 να «σώσει την παρτίδα» και να πάρει έναν πολύ σημαντικό βαθμό που προσωρινά την φέρνει εκτός επικίνδυνης ζώνης.

Όσο για τους «νησιώτες», θα μπορούσε να πει κανείς ότι «αυτοκτόνησαν». Στο 62′ και 66′ ο Μουρίκι έδωσε σκορ … νίκης στους γηπεδούχους, παρά ταύτα στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν τελειώνει πριν το σφύριγμα της λήξης.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Χετάφε-Έλτσε 1-0

(56′ Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

(62′ πέν,66′ Μουρίκι – 82′ Ραούλ Γκαρσία, 90’+2 Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

(8′ Γιαμάλ, 26′,90’+4 Όλμο – 1′ Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 29/11

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 29/11

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 30/11

Σεβίλλη-Μπέτις 30/11

Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 30/11

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 01/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες):

Μπαρτσελόνα 34 -14αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 32

Βιγιαρεάλ 29

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 21

Εσπανιόλ 21

Χετάφε 20 -14αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16 -14αγ.

Σεβίλη 16

Θέλτα 16

Ράγιο Βαγεκάνο 16

Αλαβές 15 -14αγ.

Μαγιόρκα 13 -14αγ.

Βαλένθια 13

Οσασούνα 12 -14αγ.

Τζιρόνα 11

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9