Η Μπέτις χόρεψε… σάμπα τη Μαγιόρκα στο «Estadio de la Cartuja», επικρατώντας με 3-0, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της LaLiga. Ο Βραζιλιάνος πλάγιος μέσος της Ρεάλ Μπέτις, Άντονι αφού πρώτα σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ, στο 10ο και στο 35ο λεπτό, έβγαλε και την ασίστ στον Μαροκινό συμπαίκτη του, Αμπντέ Εζαλζουλί που βρήκε δίχτυα στο 37ο λεπτό διαμορφώνοντας… πριν το ημίχρονο το τελικό σκορ.

Η Μπέτις έφτασε τους 19 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, την ώρα που οι νησιώτες, με 9 βαθμούς παραμένουν στις τελευταίες θέσεις.

Η 11η αγωνιστική:

Χετάφε-Τζιρόνα 2-1 (72′ Μαρτίν, 86′ Μαγιοράλ – 90’+4′ πέν. Στουάνι)

Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνα, 65′ Πέρεθ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη 3-0 (67′ πεν. Αλβαρεζ, 77′ Αλμάδα, 90′ Γκριεζμάν)

Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (38′ Μέντες, 47′ Γκέδες, 90’+ Γκοροσατέγι-42′ Γκουρουθέτα, 79′ Ναβάρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0 (19’πέν, 31′ Μπαπέ, 44′ Μπέλιγχαμ, 82′ Καρέρας)

Λεβάντε-Θέλτα 1-2 (66′ Αριάγα-40′ Μινγκέθα, 90’+ Ρομάν)

Αλαβές-Εσπανιόλ 2-1 (5′ Σουάρες, 40′ Μπογιέ-56′ Φερνάντεζ)

Μπαρτσελόνα-Έλτσε 3-1 (9′ Γιαμάλ, 11′ Τόρες, 61′ Ράσφορντ-42′ Μιρ)

Μπέτις-Μαγιόρκα 3-0 (10΄ & 35΄ Άντονι, 37΄ Εζαλζουλί)

Οβιέδο-Οσασούνα 3/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30

Μπαρτσελόνα 25

Βιγιαρεάλ 23

Ατλέτικο Μαδρίτης 22

Μπέτις 19

Εσπανιόλ 18

Χετάφε 17

Αλαβές 15

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Θέλτα 13

Σεβίλλη 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 12

Οσασούνα 10 -10αγ.

Λεβάντε 9

Μαγιόρκα 9

Βαλένθια 9

Οβιέδο 7 -10αγ.

Τζιρόνα 7

Πηγή: ΑΠΕ