Νέο ενδιαφέρον πήρε το ισπανικό πρωτάθλημα μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Σοσιεδάδ στο Σαν Σεμπαστιάν με 2-1.

Ότι και να έκανε η ομάδα του Χανσι Φλικ δεν είχε αποτέλεσμα. Όσο κι αν προσπάθησαν οι παίκτες του να διασπάσουν την άμυνα των Βάσκων σταματούσαν είτε στα δοκάρια, είτε στον Ρεμίρο. Ως εκ τούτου, μετά το άσχημο αποτέλεσμα αυτό για τους «μπλαουγκράνα», η Ρεάλ Μαδρίτης μείωσε στον ένα βαθμό την απόσταση από την κορυφή και, πλέον, τα πάντα είναι ανοιχτά στη μάχη του τίτλου μετά από 20 αγωνιστικές.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν άκρως αποτελεσματική απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που στάθηκε πολύ άτυχη, καθώς είχε δύο δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ μετά από χρήση του VAR, ενώ απέναντί της είχε και τον τερματοφύλακα των Βάσκων, Άλεξ Ρεμίρο, ο οποίος έκανε το ματς της ζωής του με απίστευτες επεμβάσεις και στα δύο ημίχρονα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 32′ με το δυνατό σουτ του Ογιαρθάμπαλ, ωστόσο, οι Καταλανοί κατάφεραν να νικήσουν τον Ρεμίρο στο 70ό λεπτό με την κεφαλιά του Ράσφορντ στο 70′, επτά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Με τη σέντρα οι παίκτες της Σοσιεδάδ ανέκτησαν και πάλι το προβάδισμα μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Γκαρσία με τον Γουέδες να σκοράρει με καταπληκτικό σουτ στο 71′. Η Μπάρτσα δεν κατάφερε ν’ αντιδράσει στη συνέχεια, γνωρίζοντας την τρίτη ήττα εντός των τειχών.

Η 20ή αγωνιστική

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45’+3′ πέν., 90’+3′ Βάνατ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0 (58′ πέν. Μπαμπέ, 65′ Ασένσιο)

Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (5′, 42′, 69′ πέν. Μουρίκι – 8′ Γκόμες, 45′ Νίκο Γουίλιαμς)

Οσασούνα-Οβιέδο 3-2 (45′, 75′ Μπούντιμιρ, 90’+3 Μουνιόθ – 40′ Βίνας, 68′ Ρέινα)

Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0 (57′ Ρουιμπάλ, 83′ Φορνάλς)

Χετάφε-Βαλένθια 0-1 (84′ Γκάγια)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 1-0 (48′ Σόρλοτ)

Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 3-0 (40′ Καρέιρα, 54′ πέν. Σαραγόσα, 79′ Ρουέδα)

Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 2-1 (32′ Ογιαρθάμπαλ, 71′ Γουέδες – 70′ Ράσφορντ)

Έλτσε-Σεβίλλη 19/01

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 49

Ρεάλ Μαδρίτης 48

Βιγιαρεάλ 41 -19αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 41

Εσπανιόλ 34

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Ρεάλ Σοσιεδάδ 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Τζιρόνα 24

Έλτσε 23 -19αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Οσασούνα 22

Μαγιόρκα 21

Χετάφε 21

Σεβίλη 20 -19αγ.

Βαλένθια 20

Αλαβές 19

Λεβάντε 14 -19αγ.

Οβιέδο 13