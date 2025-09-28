Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα είναι μια ομάδα, όπως είχε υποσχεθεί ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, που θα παλεύει για τη νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Το απέδειξε κατακτώντας τη μεγάλη νίκη στο Βαγιέκας της Μαδρίτης κόντρα στην τοπική Βαγιεκάνο με 1-0, για την 7η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας ήταν μαχητική έως το τέλος και πήρε τους τρεις βαθμούς με το γκολ του Άνταμς στο 87ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν στα τελευταία λεπτά με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Καμέγιο στις καθυστερήσεις. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Σ’ ένα ματς που οι γηπεδούχοι άσκησαν ασφυκτική πίεση στην αντίπαλη άμυνα έχοντας 18 τελικές, ο Έλληνας διεθνής κίπερ ήταν εντυπωσιακός, έχοντας τέσσερις εντυπωσιακές αποκρούσεις.

Η 7η αγωνιστική:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57′ Ιγκλέσιας-26′ Ρομέρο)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14′ Λε Νορμάν, 45′ Σόρλοτ, 51′ πεν., 63′ Αλβαρες, 90’+ Γκριεζμάν-25′ Εμπαπέ, 36′ Γκιουλέρ)

Μαγιόρκα-Αλαβές 1-0 (37′ Ασάνο)

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (77΄ Μολέιρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλλη 0-1 (87′ Άνταμς)

Έλτσε-Θέλτα 28/9

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9

Μπέτις-Οσασούνα 28/9

Βαλένθια-Οβιέδο 29/9

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18

Μπαρτσελόνα 16 -6αγ.

Βιγιαρεάλ 16

Ατλέτικο Μαδρίτης 12

Εσπανιόλ 12

Χετάφε 11

Έλτσε 10 -6αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Σεβίλλη 10

Μπέτις 9 -6αγ.

Αλαβές 8

Βαλένθια 8 -6αγ.

Οσασούνα 7 -6αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5 -6αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 -6αγ.

Λεβάντε 5

Οβιέδο 3 -6αγ.

Τζιρόνα 3

Μαγιόρκα 5