Θέλτα και Μπέτις έμειναν στο 1-1 στο «Μπαλαΐδος», σε ματς που έγινε πρόωρα για την 6η αγωνιστική της La Liga, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων.
Ο Μπάρτρα έδωσε το προβάδισμα στους «Ανδαλουσιάνους» στην εκπνοή του πρώτου μέρους (45′), ωστόσο, με την έναρξη του δεύτερου, ο Άλβαρες έφερε το ματς στα ίσα για τους γηπεδούχους, που παραμένουν χωρίς νίκη μετά από τρεις αγώνες (2 ισοπαλίες, μία ήττα).
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Βιγιαρεάλ 6
Μπαρτσελόνα 6
Ρεάλ Μαδρίτης 6
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6
Χετάφε 6
Μπέτις 5 -3αγ.
Εσπανιόλ 4
Ράγιο Βαγεκάνο 3
Αλαβές 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Έλτσε 2
Θέλτα 2 -3αγ.
Βαλένθια 1
Ατλέτικο Μαδρίτης 1
Μαγιόρκα 1
Σεβίλλη 0
Λεβάντε 0
Οσασούνα 0
Τζιρόνα 0
Οβιέδο 0