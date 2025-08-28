Θέλτα και Μπέτις έμειναν στο 1-1 στο «Μπαλαΐδος», σε ματς που έγινε πρόωρα για την 6η αγωνιστική της La Liga, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων.

Ο Μπάρτρα έδωσε το προβάδισμα στους «Ανδαλουσιάνους» στην εκπνοή του πρώτου μέρους (45′), ωστόσο, με την έναρξη του δεύτερου, ο Άλβαρες έφερε το ματς στα ίσα για τους γηπεδούχους, που παραμένουν χωρίς νίκη μετά από τρεις αγώνες (2 ισοπαλίες, μία ήττα).

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Βιγιαρεάλ 6

Μπαρτσελόνα 6

Ρεάλ Μαδρίτης 6

Αθλέτικ Μπιλμπάο 6

Χετάφε 6

Μπέτις 5 -3αγ.

Εσπανιόλ 4

Ράγιο Βαγεκάνο 3

Αλαβές 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Έλτσε 2

Θέλτα 2 -3αγ.

Βαλένθια 1

Ατλέτικο Μαδρίτης 1

Μαγιόρκα 1

Σεβίλλη 0

Λεβάντε 0

Οσασούνα 0

Τζιρόνα 0

Οβιέδο 0