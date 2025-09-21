Συνεχίζει να απογοητεύει η Ατλέτικο στο ξεκίνημα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, καθώς σήμερα έμεινε στο 1-1 με τη Μαγιόρκα στο «Σον Μόις» και μένει πολύ πίσω από τις πρώτες θέσεις, έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη σε πέντε αγώνες.

Οι «ροχιμπλάνκος» έχασαν πέναλτι με τον ‘Αλβαρες στο 14΄ (απέκρουσε ο Λεό Ρομάν), είχαν δοκάρι με τον Μπάριος και αρκετές ακόμη ευκαιρίες, όμως στο 72΄ έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σόρλοθ (που είχε μπει στο ματς λίγο νωρίτερα ως αλλαγή).

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να βρουν γκολ με τον Γκάλαχερ στο 79΄, όχι όμως και να το κρατήσουν, αφού ο Μουρίτσι ισοφάρισε με κεφαλιά στο 85΄ και χάρισε στη Μαγιόρκα τον δεύτερο μόλις βαθμό της στη φετινή La Liga.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1

(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4

(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0

(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Σεβίλλη 1-2

(17΄πεν. Βιθέντε – 10΄ Βάργκας, 67΄ Αλέξις Σάντσες)

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1

(69΄ Μικαουτάτζε, 85΄ Γκεΐ – 45+6΄πεν. Μπούντιμιρ)

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

(73΄ Σανταμαρία, 90+3΄ Ντούρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 1-1

(65΄ Ντε Φρούτος – 49΄ Ιγκλέσιας)

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

(85΄ Μουρίτσι – 79΄ Γκάλαχερ)

Ελτσε-Οβιέδο 19:30

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 22:00