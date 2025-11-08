Σε παιχνίδι «do or die» η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του και με το 1-0 επί της Οσασούνα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών που προερχόταν στη La Liga.

Το γκολ με πέναλτι του Βάργκας στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους αποδείχθηκε «χρυσό» για τους Ανδαλουσιάνους, που έστω και με αγχωτικό τρόπο πέτυχαν το στόχο τους και ανέβηκαν προσωρινά στην 8η θέση της βαθμολογίας μετά από 12 αγωνιστικές.

Μετά από 2 ήττες και μία ισοπαλία, η Τζιρόνα επέστρεψε στα «τρίποντα». Στο δεύτερο χρονικά ματς της 12ης αγωνιστικής της La Liga, η ομάδα του Μίτσελ επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Αλαβές και προσωρινά απομακρύνθηκε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τσιγκάνκοφ στο 16′.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Έλτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

(16′ Τσιγκάνκοφ)

Σεβίλλη-Οσασούνα 1-0

(51′ πέν. Βάργκας)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 8/11

Έσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 8/11

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11

Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11

Βαλένθια-Μπέτις 9/11

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες):

Ρεάλ Μαδρίτης 30

Μπαρτσελόνα 25

Βιγιαρεάλ 23

Ατλέτικο Μαδρίτης 22

Μπέτις 19

Εσπανιόλ 18

Χετάφε 17

Σεβίλη 16 -12αγ.

Έλτσε 15 -12αγ.

Αλαβές 15 -12αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Θέλτα 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.

Οσασούνα 11 -12αγ.

Τζιρόνα 10 -12αγ.

Λεβάντε 9

Μαγιόρκα 9

Βαλένθια 9

Οβιέδο 8

Xα.Π