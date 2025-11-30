Η Μπέτις του Μανουέλ Πελεγκρίνι ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, επικρατώντας εκτός έδρας, της Σεβίλλης, με 2-0, για την 14η αγωνιστική της LaLiga.

Αν και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ήταν αυτή που «καιγόταν» για τους τρεις βαθμούς, προερχόμενη από 4 ήττες στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος, εντούτοις η Μπέτις ήταν αυτή που κατάφερε στο β’ ημίχρονο να αιφνιδιάσει και με δύο γκολ μέσα σε 15 λεπτά να φύγει με το σπουδαίο «διπλό».

Χάρη σε αυτό «σκαρφάλωσε» στην 5η θέση της βαθμολογίας και δικαιολογημένα κάνει μεγάλα όνειρα, ενώ η Σεβίλλη παρέμεινε στην 11η και στο +5 από τη διακεκαυμένη ζώνη.

Ματς … ακατάλληλο για καρδιακούς ήταν το έκτο χρονικά της 14ης αγωνιστικής της LaLiga, ανάμεσα στη Σοσιεδάδ και στη Βιγιαρεάλ στο «Σαν Σεμπαστιάν». Οι φιλοξενούμενοι μετά από πραγματικό … θρίλερ επικράτησαν 3-2 των Βάσκων και προσωρινά «έπιασαν» τη Ρεάλ Μαδρίτης στην 2η θέση (οι μερένχες παίζουν αργότερα με την Τζιρόνα).

Τη νίκη στο «κίτρινο υποβρύχιο» χάρισε ο Μολέιρο στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ προηγουμένως οι γηπεδούχοι είχαν «επιστρέψει» από το εις βάρος τους 0-2 σε 2-2, χάρις στο τέρμα του Μπαρενετσέα στο 87′.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Χετάφε-Έλτσε 1-0

(56′ Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

(62′ πέν,66′ Μουρίκι – 82′ Ραούλ Γκαρσία, 90’+2 Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

(8′ Γιαμάλ, 26′,90’+4 Όλμο – 1′ Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2

(3′ Ναβάρο, 44′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0

(16′,25′ Σόρλοτ)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3

(61′ Σολέρ, 87′ Μπαρενετσέα – 31′ Πέρεθ, 57′,90′ Μολέιρο)

Σεβίλλη-Μπέτις 0-2

(54′ Φορνάλς, 69′ Αλτιμίρα)

Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 30/11

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 01/12

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34 -14αγ.

Βιγιαρεάλ 32 -14αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 24 -14αγ.

Εσπανιόλ 21

Χετάφε 20 -14αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -14αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -14αγ.

Έλτσε 16 -14αγ.

Σεβίλλη 16 -14αγ.

Θέλτα 16

Ράγιο Βαγεκάνο 16

Αλαβές 15 -14αγ.

Μαγιόρκα 13 -14αγ.

Βαλένθια 13

Οσασούνα 12 -14αγ.

Τζιρόνα 11

Λεβάντε 9 -14αγ.

Οβιέδο 9