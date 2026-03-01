Το buzzer beater του Χούλιαν Άλβαρες στο 90’+4 έκρινε την αναμέτρηση στο «Νουέβο Κάρλος Ταρτιέρε», χαρίζοντας στην Ατλέτικο Μαδρίτης το «διπλό» επί της ουραγού, Οβιέδο, με 1-0.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε επί της ουσίας «εξασφάλισε» τη συμμετοχή της και στην επόμενη League Phase του Champions League, ενώ για τους γηπεδούχους τα πράγματα σε ότι αφορά την παραμονή τους τείνουν να γίνουν μη αναστρέψιμα.

Η Σοσιεδάδ δεν επέτρεψε στη Μαγιόρκα να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Έφυγε με «διπλό» από την έδρα των νησιωτών (1-0) και, πλέον, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο για τους γηπεδούχους που παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς κρίθηκε στο 36ο λεπτό με το γκολ του Σολέρ, το οποίο άγχωσε ακόμη περισσότερο τους παίκτες της Μαγιόρκα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ «πετούσε… φωτιές», ο Πέδρι έβγαλε μαγικές πάσες και η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-1 τη Βιγιαρεάλ, κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη LaLiga, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της LaLiga.

Από το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο νεότερος παίκτης στα χρονικά της Μπάρτσα που πετυχαίνει χατ τρικ, το πρώτο του με την φανέλα των «μπλαουγκράνα» στην επαγγελματική του καριέρα, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Η 26η αγωνιστική:

Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88′, 90’+7′ Έσπι)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35′ Ντε Φρούτος – 47′ Ι. Γουίλιαμς)

Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28′,37′,69′ Γιαμάλ, 90’+1 Λεβαντόφσκι – 49′ Γκεγέ)

Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36′ Σολέρ)

Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (90’+4 Άλβαρες)

Έλτσε-Εσπανιόλ 1/3

Βαλένθια-Οσασούνα 1/3

Μπέτις-Σεβίλη 1/3

Τζιρόνα-Θέλτα 1/3

Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 2/3

Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 64 -26αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Ατλέτικο Μαδρίτης 51 -26αγ.

Βιγιαρεάλ 51 -26αγ.

Μπέτις 42

Θέλτα 37

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35 -26αγ.

Εσπανιόλ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35 -26αγ.

Οσασούνα 33

Τζιρόνα 30

Σεβίλη 29

Χετάφε 29

Ράγιο Βαγεκάνο 27

Αλαβές 27 -26αγ.

Βαλένθια 26

Έλτσε 25

Μαγιόρκα 24 -26αγ.

Λεβάντε 21 -26αγ.

Οβιέδο 17