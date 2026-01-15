Το μεγάλο «μπαμ» του Κυπέλλου Ισπανίας πέτυχε η Αλμπαθέτε. Μια ομάδα που βρίσκεται στη 17η θέση της Β΄ κατηγορίας (Segunda Division), υποδέχθηκε τη Ρεάλ για τη φάση των «16» και την απέκλεισε με 3-2 μετά από συγκλονιστικό ματς και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χέφτε Μπετανκόρ!

Ο άσος του Ολυμπιακού που έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε και μπήκε ως αλλαγή στο 58ο λεπτό, ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα 2-1 στους γηπεδούχους στο 82΄. Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις (90+2΄) ο Γκονθάλο Γκαρθία για τη «βασίλισσα», αλλά στο 90+4΄ πάλι ο Μπετανκόρ διαμόρφωσε το τελικό σκορ!

Νωρίτερα ο Χάβι Βιγιάρ είχε ανοίξει το σκορ, για να ισοφαρίσει 1-1 για τη Ρεάλ ο 18χρονος Μασταντουόνο. Δεν μπήκε καλά το 2026 για τους Μαδριλένους, που έχασαν το Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα, απομάκρυναν τον προπονητή τους Τσάμπι Αλόνσο (στον πάγκο υπηρεσιακός ήταν ο Αλβάρο Αρμπελόα) και τώρα μένουν από νωρίς εκτός Κυπέλλου.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Copa del Rey:

Λα Κορούνια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Ντεπορτίβα Λεονέσα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4 (παρ. κ.α. 3-3)

Σοσιεδάδ – Οσασούνα 3-2 (στα πέναλτι κ.α. 2-2)

Αλαβές – Ράγιο Βαγεκάνο 2-0

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2

Μπέτις – Ελτσε 2-1

Μπούργος – Βαλένθια (15/1)

Ράσινγκ Κλουμπ – Μπαρτσελόνα (15/1)