Το γκολ του Αντουάν Γκριεζμάν στο 61′ αποδείχθηκε αρκετό για να στείλει την Ατλέτικο Μαδρίτης στους προημιτελικούς του Copa del Rey. Οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν πολύ δύσκολα με 1-0 της Λα Κορούνια (LaLiga 2) κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Copa del Rey:

Λα Κορούνια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Ντεπορτίβα Λεονέσα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 13/1

Σοσιεδάδ – Οσασούνα 13/1

Αλαβές – Ράγιο Βαγεκάνο 14/1, 22:00

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 14/1, 22:00

Μπέτις – Ελτσε 14/1, 22:00

Μπούργος – Βαλένθια 15/1, 22:00

Ράσινγκ Κλουμπ – Μπαρτσελόνα 15/1, 22:00