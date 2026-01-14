Το γκολ του Αντουάν Γκριεζμάν στο 61′ αποδείχθηκε αρκετό για να στείλει την Ατλέτικο Μαδρίτης στους προημιτελικούς του Copa del Rey. Οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν πολύ δύσκολα με 1-0 της Λα Κορούνια (LaLiga 2) κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Copa del Rey:
Λα Κορούνια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1
Ντεπορτίβα Λεονέσα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 13/1
Σοσιεδάδ – Οσασούνα 13/1
Αλαβές – Ράγιο Βαγεκάνο 14/1, 22:00
Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 14/1, 22:00
Μπέτις – Ελτσε 14/1, 22:00
Μπούργος – Βαλένθια 15/1, 22:00
Ράσινγκ Κλουμπ – Μπαρτσελόνα 15/1, 22:00