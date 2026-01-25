Ανεβάζοντας στροφές στο β΄ημίχρονο, όταν και σημείωσε όλα τα γκολ της η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε άνετα με 3-0 της Οβιέδο στο «Καμπ Νου», επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας

Στο πρώτο μέρος οι πρωταθλητές δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα, αλλά στην επανάληψη με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Ολμο, που πέτυχε ένα γκολ (52′), ενώ έδωσε την ασίστ στα άλλα δύο (57′ Ραφίνια, 73′ Γιαμάλ), ξέσπασαν και έφθασαν στη νίκη.

Νωρίτερα, επιβεβαίωσε σχετικά εύκολα τα προγνωστικά η Ατλέτικο Μαδρίτης, νίκησε στο γήπεδο της τη Μαγιόρκα με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Η «Ατλέτι» είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σόρλοτ (22′), Λόπες (75′ αυτ.) και Αλμάδα (87′).

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Λεβάντε-Έλτσε 3-2

(50΄ Μαρτίνεθ, 68΄ Ντέλα, 90+6΄ Ματούρο – 11΄ Ροντρίγκεθ, 90+2΄ Μποαγιάρ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3

(59΄ Σις – 29΄ Μπούντιμιρ, 90+1΄αυτ. Φερτράουντ, 90+4΄ Οσαμπέλα)

Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2

(15΄ Ντούρο, 59΄ Κομέρτ, 90+4΄πεν. Ραμαζάνι – 55΄ Τέρατς, 79΄αυτ. Κοπέτε)

Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1

(42΄ Πεκέ, 56΄πεν. Ανταμς – 40΄ Ναβάρο)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

(47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 3-0

(22′ Σόρλοτ, 75′ αυτ. Λόπες, 87′ Αλμάδα)

Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 3-0

(52′ Ολμο, 57′ Ραφίνια, 73′ Γιαμάλ)

Σοσιεδάδ-Θέλτα 25/01

Αλαβές-Μπέτις 25/01

Τζιρόνα-Χετάφε 26/01

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 52

Ρεάλ Μαδρίτης 51

Ατλέτικο Μαδρίτης 44

Βιγιαρεάλ 41 -20αγ.

Εσπανιόλ 34

Μπέτις 32 -20αγ.

Θέλτα 32 -20αγ.

Οσασούνα 25

Έλτσε 24

Ρεάλ Σοσιεδάδ 24 -20αγ.

Σεβίλλη 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Τζιρόνα 24 -20αγ.

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Μαγιόρκα 21

Χετάφε 21 -20αγ.

Αλαβές 19 -20αγ.

Λεβάντε 17 -20αγ.

Οβιέδο 13