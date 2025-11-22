Ένα γκολ του Ούγκο Ντούρο στο 79ο λεπτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Βαλένθια τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της πόλης και να «γράψει» το τελικό 1-0 κόντρα στη Λεβάντε, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga.

Οι «νυχτερίδες» πήραν βαθιά βαθμολογική… ανάσα κι απομακρύνθηκαν απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, βάζοντας τέλος σ’ ένα μακρύ σερί 7 αγώνων χωρίς νίκη (3 ισοπαλίες, 4 ήττες), που κράτησε περίπου δύο μήνες μετά από το 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η 13η αγωνιστική:

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0 (79′ Ντούρο)

Αλαβές-Θέλτα 22/11

Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 22/11

Οσασούνα-Σοσιεδάδ 22/11

Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 22/11

Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 23/11

Μπέτις-Τζιρόνα 23/11

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 23/11

Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 23/11

Εσπανιόλ-Σεβίλλη 24/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 31

Μπαρτσελόνα 28

Βιγιαρεάλ 26

Ατλέτικο Μαδρίτης 25

Μπέτις 20

Εσπανιόλ 18

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17

Χετάφε 17

Σεβίλλη 16

Αλαβές 15

Έλτσε 15

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Θέλτα 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 13

Βαλένθια 13 -13αγ.

Μαγιόρκα 12

Οσασούνα 11

Τζιρόνα 10

Λεβάντε 9 -13αγ.

Οβιέδο 8