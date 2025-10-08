Για τον βιασμό μίας νεαρής γυναίκας κατηγορείται από δικαστήριο της Βαλένθια ο επιθετικός της Έλτσε, Ράφα Μιρ. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στη Σεβίλλη και παίζει ως δανεικός στη νεοφώτιστη Έλτσε, κατηγορείται ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 βίασε στο σπίτι του δύο φορές μία γυναίκα, την οποία γνώρισε σε νυχτερινό κέντρο. Για την ίδια υπόθεση, ο Χιλιανός ποδοσφαιριστής, Πάμπλο Χάρα, διώκεται για σεξουαλική επίθεση «χωρίς διείσδυση» εναντίον μίας άλλης γυναίκας.

«Υπάρχουν ενδείξεις, όχι απλές υποψίες, ότι ο Ράφα Μ.Β. επιτέθηκε δύο φορές σεξουαλικά σε μια από τις δύο νεαρές γυναίκες που αυτός, ο Πάμπλο Χ.Γ., και ένας άλλος φίλος του είχαν συναντήσει προηγουμένως σε νυχτερινό κέντρο της Βαλένθια» ανέφεραν δικαστικές πηγές. «Τα γεγονότα έλαβαν χώρα τη νύχτα της 1ης Σεπτεμβρίου 2024, στο σπίτι του παίκτη», στην Μπετέρα, κοντά στη Βαλένθια, «ιδιαίτερα στην πισίνα και σε ένα μπάνιο» διευκρίνισαν.

Οι δύο παίκτες έχουν κληθεί για κατάθεση στις 13 Οκτωβρίου, αλλά η εμφάνιση του Ράφα Μιρ θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του.

Ο 28χρονος παίκτης συνελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2024, μετά από καταγγελία των δύο γυναικών, και πέρασε δύο νύχτες υπό αστυνομική κράτηση, πριν αφεθεί ελεύθερος. Ο ίδιος παραδέχεται ότι υπήρξε ερωτική συνεύρεση, αλλά υποστηρίζει ότι ήταν συναινετική.

Ο Ράφα Μιρ αγωνιζόταν εκείνη την περίοδο στη Βαλένθια, η οποία τον τιμώρησε με αποκλεισμό δύο αγώνων και πρόστιμο, αλλά δεν προχώρησε σε λύση του συμβολαίου του.