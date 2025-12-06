Η Μπαρτσελόνα έχει βρει ρυθμό μετά τις επιστροφές βασικών της παικτών (Ραφίνια, Φεράν, Πέδρι) και σκορπά… τρόμο στη La Liga. Παρότι σε τρίτο σερί ματς βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ (προηγήθηκαν αυτά με Αλαβές και Ατλέτικο Μαδρίτης) «απάντησε» με τέσσερα γκολ και με το εμφατικό 5-3 επί της Μπέτις στο «Λα Καρτούχα» παραμένει στην κορυφή μετά από 15 αγωνιστικές (η ομάδα του Φλικ έχει 16 ματς).

Το γκολ του Άντονι στο 6ο λεπτό όχι μόνο δεν αποσυντόνισε την ομάδα του Χάνσι Φλικ, το αντίθετο, την πείσμωσε ακόμη περισσότερο και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φεράν Τόρες, που πέτυχε χατ τρικ, οι «μπλαουγκράνα» έφεραν τα πάνω κάτω πολύ γρήγορα.

Έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση και, πλέον, περιμένουν την ερχόμενη Τρίτη (9/12) την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο «Καμπ Νου», στην κομβικής σημασίας από βαθμολογικής άποψης αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με το εύστοχο πέναλτι του Αργεντινού φορ Λούκας Μπογέ στις καθυστερήσεις του Α’ μέρους η Αλαβές πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της επί της Σοσιεδάδ με 1-0 και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Νωρίτερα, η Βιγιαρεάλ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στο «Κεράμικα» κόντρα στη Χετάφε, επικράτησε με 2-0, και πλησίασε ξανά στο -5 την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Μπαρτσελόνα, ενώ έχει και ματς λιγότερο. Το «κίτρινο υποβρύχιο» του Μαρσελίνο συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στην καλύτερη (έως τώρα) σεζόν τα τελευταία χρόνια και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Μπιουκάναν (45’+) και Μικαουτάτζε (64′).

Η 15η αγωνιστική:

Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (45’+ Μπιουκάναν, 64′ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0 (45’+ πεν. Μπογιέ)

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5 (6′ Άντονι, 85′ Γιορέντε, 90’πέν. Ερνάντες – 11′,13′,40′ Τόρες, 31′ Μπάρτζι, 59′ πέν. Γιαμάλ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Ελτσε-Τζιρόνα 7/12

Βαλένθια-Σεβίλλη 7/12

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 7/12

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 7/12

Οσασούνα-Λεβάντε 8/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -15αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.

Μπέτις 24 -15αγ.

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20 -15αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -15αγ.

Αλαβές 18 -15αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -15αγ.

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλλη 16

Μαγιόρκα 14 -15αγ.

Βαλένθια 14

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Οβιέδο 10 -15αγ.

Λεβάντε 9