Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Αλαβές και η Βαλένθια στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga. Το αποτέλεσμα που δεν… βόλεψε κανέναν απ’ τους δύο «μονομάχους», καθώς η μεν Αλαβές έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, οι δε «νυχτερίδες» έμειναν για 4ο σερί ματς μακριά απ’ τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι είχαν πάντως την πιο κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι, όμως στο 88′ το απευθείας φάουλ του Ντένις Σουάρες βρήκε το δεξί δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Η 9η αγωνιστική:

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3 (16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1 (13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο – 20΄ Βίτσελ)

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2 (44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο – 66΄, 90΄+4 Αντονι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0 (69΄ Αλμάδα)

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1 (20΄ Ντουράν – 89΄ Σολέρ)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3 (12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (80΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Βαλένθια 0-0

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 24

Μπαρτσελόνα 22

Βιγιαρεάλ 17

Μπέτις 16

Ατλέτικο Μαδρίτης 16

Εσπανιόλ 15

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Σεβίλλη 13

Αλαβές 12

Ράγιο Βαγεκάνο 11

Χετάφε 11

Οσασούνα 10

Βαλένθια 9

Λεβάντε 8

Μαγιόρκα 8

Θέλτα 7

Ρεάλ Σοσιεδάδ 6

Οβιέδο 6

Τζιρόνα 6