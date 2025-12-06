Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Οβιέδο και η Μαγιόρκα στο «Estadio Nuevo Carlos Tartiere», στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga και θα… ξεχαστεί μάλλον εύκολα. Η Μαγιόρκα έχασε τις δύο πιο σημαντικές ευκαιρίες στον αγώνα, όμως δεν βρήκε γκολ και «κόλλησε» σε ένα αποτέλεσμα που την κρατάει χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.

Η 15η αγωνιστική:

Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 06/12

Αλαβές-Σοσιεδάδ 06/12

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 06/12

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 06/12

Ελτσε-Τζιρόνα 07/12

Βαλένθια-Σεβίλλη 07/12

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 07/12

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 07/12

Οσασούνα-Λεβάντε 08/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 37 -15αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -15αγ.

Βιγιαρεάλ 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.

Μπέτις 24

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -15αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλλη 16

Αλαβές 15

Μαγιόρκα 14 -15αγ.

Βαλένθια 14

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Οβιέδο 10 -15αγ.

Λεβάντε 9