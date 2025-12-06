Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Οβιέδο και η Μαγιόρκα στο «Estadio Nuevo Carlos Tartiere», στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga και θα… ξεχαστεί μάλλον εύκολα. Η Μαγιόρκα έχασε τις δύο πιο σημαντικές ευκαιρίες στον αγώνα, όμως δεν βρήκε γκολ και «κόλλησε» σε ένα αποτέλεσμα που την κρατάει χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.
Η 15η αγωνιστική:
Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 06/12
Αλαβές-Σοσιεδάδ 06/12
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 06/12
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 06/12
Ελτσε-Τζιρόνα 07/12
Βαλένθια-Σεβίλλη 07/12
Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 07/12
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 07/12
Οσασούνα-Λεβάντε 08/12
Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 37 -15αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 36 -15αγ.
Βιγιαρεάλ 32
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.
Μπέτις 24
Εσπανιόλ 24
Χετάφε 20
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -15αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Θέλτα 16
Σεβίλλη 16
Αλαβές 15
Μαγιόρκα 14 -15αγ.
Βαλένθια 14
Οσασούνα 12
Τζιρόνα 12
Οβιέδο 10 -15αγ.
Λεβάντε 9