Με ένα «άνοστο» 0-0 άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Η Τζιρόνα και η Εσπανιόλ… μάλωσαν με τα δίχτυα σε αυτό το καταλανικό ντέρμπι που έγινε στο «Μοντιλίβι», μια χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να διατηρηθούν στα υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας.

Η 7η αγωνιστική:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε-Λεβάντε 27/9

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 27/9

Μαγιόρκα-Αλαβές 27/9

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 27/9

Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλλη 28/9

Έλτσε-Θέλτα 28/9

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9

Μπέτις-Οσασούνα 28/9

Βαλένθια-Οβιέδο 29/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18

Μπαρτσελόνα 16

Βιγιαρεάλ 13

Εσπανιόλ 12 -7αγ.

Έλτσε 10

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Χετάφε 10

Ατλέτικο Μαδρίτης 9

Μπέτις 9

Αλαβές 8

Βαλένθια 8

Σεβίλλη 7

Οσασούνα 7

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Λεβάντε 4

Οβιέδο 3

Τζιρόνα 3 -7αγ.

Μαγιόρκα 2

