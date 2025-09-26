Με ένα «άνοστο» 0-0 άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Η Τζιρόνα και η Εσπανιόλ… μάλωσαν με τα δίχτυα σε αυτό το καταλανικό ντέρμπι που έγινε στο «Μοντιλίβι», μια χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να διατηρηθούν στα υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας.
Η 7η αγωνιστική:
Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε-Λεβάντε 27/9
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 27/9
Μαγιόρκα-Αλαβές 27/9
Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 27/9
Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλλη 28/9
Έλτσε-Θέλτα 28/9
Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9
Μπέτις-Οσασούνα 28/9
Βαλένθια-Οβιέδο 29/9
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Μπαρτσελόνα 16
Βιγιαρεάλ 13
Εσπανιόλ 12 -7αγ.
Έλτσε 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10
Χετάφε 10
Ατλέτικο Μαδρίτης 9
Μπέτις 9
Αλαβές 8
Βαλένθια 8
Σεβίλλη 7
Οσασούνα 7
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Λεβάντε 4
Οβιέδο 3
Τζιρόνα 3 -7αγ.
Μαγιόρκα 2