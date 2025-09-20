Σε θρίαμβο της Λεβάντε εξελίχθηκε το ντέρμπι ουραγών της La Liga με την Τζιρόνα, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Χουλιάν Καλέρ πέρασε με το βροντώδες 4-0 από την έδρα των Καταλανών, το δημοτικό στάδιο «Μοντιλίβι» κι έκανε ένα μίνι βαθμολογικό άλμα, ενώ το συγκρότημα του Μίτσελ παραμένει καθηλωμένο στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Κομβικό σημείο στην αναμέτρηση αποτέλεσε η αποβολή του Άξελ Βίτσελ στο 30ό λεπτό που άφησε την Τζιρόνα με 10 παίκτες, με τον Έτα Ιγιόνγκ να δίνει προβάδισμα στο σύλλογο της Βαλένθια λίγο πριν από το ημίχρονο.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (47΄) αποβλήθηκε και ο Βίτορ Ρέις, η Τζιρόνα έμεινε με 9 ποδοσφαιριστές στο γήπεδο και το παιχνίδι δεν είχε πια γυρισμό…

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1

(7΄ Ερνάντεθ, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4

(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90΄+2 Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 20/9

Αλαβές-Σεβίλη 20/9

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 20/9

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 20/9

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 21/9

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/9

Ελτσε-Οβιέδο 21/9

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 21/9