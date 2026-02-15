Δεν είχε κανένα πρόβλημα η Ρεάλ να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη και να ανεβεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, αναμένοντας το ματς της Μπαρτσελόνα με τη Τζιρόνα.

Η «βασίλισσα» επικράτησε 4-1 με τον Βινίσιους να ευστοχεί σε δύο πέναλτι (25΄,48΄), ενώ από τη βούλα είχε ισοφαρίσει προσωρινά η Σοσιεδάδ.

Παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 16ο λεπτό λόγω αποβολής του Χουάνλου Σάντσεθ, η Σεβίλλη κατάφερε να «σώσει» το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Αλαβές σε ένα ματς με πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία, για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Η 24η αγωνιστική:

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66′ Γκαρσία, 86′ Ντόλαν – 38′ Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41′ πέν. Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42΄ Σόου – 60΄ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους – 21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2

Λεβάντε-Βαλένθια 15/2

Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 60 -24αγ.

Μπαρτσελόνα 58

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.

Μπέτις 38

Εσπανιόλ 35 -24αγ.

Θέλτα 34 -24αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -24αγ.

Οσασούνα 30 -24αγ.

Χετάφε 29 -24αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 28

Τζιρόνα 26

Σεβίλλη 26 -24αγ.

Αλαβές 26 -24αγ.

Έλτσε 25 -24αγ.

Μαγιόρκα 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Λεβάντε 18 -22αγ.

Οβιέδο 16 -22αγ.