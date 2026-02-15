Δεν είχε κανένα πρόβλημα η Ρεάλ να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη και να ανεβεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, αναμένοντας το ματς της Μπαρτσελόνα με τη Τζιρόνα.
Η «βασίλισσα» επικράτησε 4-1 με τον Βινίσιους να ευστοχεί σε δύο πέναλτι (25΄,48΄), ενώ από τη βούλα είχε ισοφαρίσει προσωρινά η Σοσιεδάδ.
Παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 16ο λεπτό λόγω αποβολής του Χουάνλου Σάντσεθ, η Σεβίλλη κατάφερε να «σώσει» το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Αλαβές σε ένα ματς με πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία, για την 24η αγωνιστική της La Liga.
Η 24η αγωνιστική:
Έλτσε-Οσασούνα 0-0
Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66′ Γκαρσία, 86′ Ντόλαν – 38′ Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)
Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41′ πέν. Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)
Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42΄ Σόου – 60΄ Μαρτίνεθ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους – 21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)
Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2
Λεβάντε-Βαλένθια 15/2
Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2
Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 60 -24αγ.
Μπαρτσελόνα 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.
Μπέτις 38
Εσπανιόλ 35 -24αγ.
Θέλτα 34 -24αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -24αγ.
Οσασούνα 30 -24αγ.
Χετάφε 29 -24αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 28
Τζιρόνα 26
Σεβίλλη 26 -24αγ.
Αλαβές 26 -24αγ.
Έλτσε 25 -24αγ.
Μαγιόρκα 24
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Λεβάντε 18 -22αγ.
Οβιέδο 16 -22αγ.