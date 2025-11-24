Τρία 24ωρα πριν τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης λίγο έλλειψε να πέσει «θύμα» ίσως της μεγαλύτερης έκπληξης μέχρι τώρα στη LaLiga.

Παρότι η Έλτσε προηγήθηκε δύο φορές των «μερένχες» στο β’ ημίχρονο, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κατάφερε να «απαντήσει» ισάριθμες και να φύγει αήττητη από το «Βαλέρο» με το τελικό 2-2 (δεύτερη ισοπαλία μετά το 0-0 με τη Ράγιο), στο προτελευταίο χρονικά ματς της 13ης αγωνιστικής. Αποτέλεσμα, που διατήρησε μεν τη «βασίλισσα» μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο, δε, η διαφορά πλέον από την Μπαρτσελόνα μειώθηκε στον ένα βαθμό!

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρέρας (88′ Ντίαθ), Χάουσεν, Ασένσιο, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Γκιουλέρ (64′ Γκ. Γκαρθία), Σεμπάγιος (57′ Καμαβινγκά), Φ.Γκαρθία (57′ Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (57′ Βινίσιους), Μπαπέ.

Το αυτογκόλ του Ντομίνγκος Ντουάρτε στο 83ο λεπτό έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε πέρασε με διπλό από την Μαδρίτη, με 1-0 επί της Χετάφε, αποτέλεσμα που της έδωσε τη δυνατότητα να πλησιάσει στομ -3 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδτρίτης, η οποία δοκιμάζεται αργότερα στην έδρα της Έλτσε.

Με τη σημερινή νίκη οι «ροχιμπλάνκος» συμπλήρωσαν πέντε συνεχόμενες, έμειναν για 12ο σερί ματς αήττητοι έχοντας χάσει για τελευταία φορά πριν από 3 μήνες και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα της σεζόν, στις 17 Αυγούστου και το 2-1 από την Εσπανιόλ, που συνιστά και τη μοναδική ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού πήρε η Τζιρόνα στην έδρα της Μπέτις (1-1), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga, χάνοντας μάλιστα ευκαιρίες στο τέλος να πάρει ακόμη και τη νίκη.

Η ομάδα της Καταλονίας προηγήθηκε με τον Βάνατ (20′) και οι Ανδαλουσιάνοι ισοφάρισαν με τον Γκόμεζ στο 75ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Άντονι για τους γηπεδούχους.

Νωρίτερα, ισόπαλο χωρίς γκολ έληξε το ματς στο Οβιέδο μεταξύ της τοπικής Ρεάλ και της Βαγιεκάνο, με την ουραγό της βαθμολογίας να παίζει μάλιστα στο μεγαλύτερο διάστημα του β’ ημιχρόνου με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Τσάιρα (53′).

Η 13η αγωνιστική:

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0 (79′ Ντούρο)

Αλαβές-Θέλτα 0-1 (55′ πεν. Ασπας)

Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-0 (4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3, 90′ Τόρες, 48′ Φερμίν)

Οσασούνα-Σοσιεδάδ 1-3 (42′ Κατένια – 53′ Μέντες, 59′ Γκουέδες, 82′ Μπαρενετσέα)

Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 2-1 (6′ Μορένο, 83′ Ολουβασέγι – 8′ Σάμου Κόστα)

Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 0-0

Μπέτις-Τζιρόνα 1-1 (75′ Γκόμεζ-20′ Βάνατ)

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (83′ αυτ. Ντουάρτε)

Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 (53′ Φέμπας, 84′ Άλβαρο – 78′ Χάουσεν, 87′ Μπέλιγχαμ)

Εσπανιόλ-Σεβίλλη 24/11

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 32

Μπαρτσελόνα 31

Βιγιαρεάλ 29

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 21

Εσπανιόλ 18 -12αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17

Χετάφε 17

Σεβίλλη 16 -12αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Αλαβές 15

Ράγιο Βαγεκάνο 15

Βαλένθια 13

Μαγιόρκα 12

Οσασούνα 11

Τζιρόνα 11

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9