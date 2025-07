Η διοίκηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο έκανε τη μεγάλη ανατροπή, ανακοινώνοντας την Παρασκευή την ανανέωση της συνεργασίας με τον Νίκο Γουίλιαμς έως το καλοκαίρι του 2035!

💥 Nico Williams signs eight-year contract extension at Athletic Club, until 2035.

The red and white winger will stay the next ten seasons at the club of his heart and his release clause increase more than 50% over the previous one.#NicoWilliams2035 #AthleticWIN 🦁

