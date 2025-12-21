Η Μπαρτσελόνα νίκησε και στο «Θεράμικα», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, τελευταίας για το ημερολογιακό έτος. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ με 2-0 και συνεχίζουν ασταμάτητοι προς τον τίτλο, μετρώντας οκτώ συνεχόμενες νίκες, μετά την ήττα στο clasico από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ με τη νίκη αυτή διασφάλισε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το φαβορί για την διατήρηση των περσινών … κεκτημένων, έστω κι αν η σεζόν δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα της Βαρκελόνης ήταν ο Ραφίνια, που άνοιξε το σκορ (12′), ενώ ο Γιαμάλ πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 63ο λεπτό. Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι έμειναν νωρίς (39′) με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Βέιγκα.

Νωρίτερα, κανένα πρόβλημα δεν είχε η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μοντιλίβι» κόντρα στην Τζιρόνα, καθώς επικράτησε με 3-0 και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της Μαδρίτης πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Κόκε (13′), Βίτορ Ρέις (38′ αυτ.) και Γκριεζμάν στις καθυστερήσεις.

Η 17η αγωνιστική:

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52′ Ντούρο – 23′ Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1 (90’+ Ντε Λα Φουέντε-45′ Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0 (72΄,81΄πεν. Μπούντιμιρ, 90+3΄ Ντα Άρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0 (38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄πεν. Εμπαπέ)

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13′ Κόκε, 38′ αυτ. Ρέις. 90’+ Γκριεζμάν)

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12′ Ραφίνια, 63′ Γιαμάλ)

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 21/12

Μπέτις-Χετάφε 21/12

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12

Βαθμολογία Αγ. Βαθμοί

Μπαρτσελόνα 18 46

Ρεάλ Μαδρίτης 18 42

Ατλέτικο Μαδρίτης 18 37

Βιγιαρεάλ 16 35

Εσπανιόλ 16 30

Ρεάλ Μπέτις 16 25

Θέλτα 17 23

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17 23

Σεβίλλη 17 20

Χετάφε 16 20

Έλτσε 16 19

Οσασούνα 17 18

Ράγιο Βαγεκάνο 16 18

Μαγιόρκα 17 18

Αλαβές 17 18

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17 17

Βαλένθια 17 16

Τζιρόνα 17 15

Ρεάλ Οβιέδο 17 11

Λεβάντε 16 10