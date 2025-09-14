Μετά από την ήττα στην πρεμιέρα και τις δύο σερί ισοπαλίες που ακολούθησαν, η Ατλέτικο ξέσπασε στη Βιγιαρεάλ στη Μαδρίτη, πανηγυρίζοντας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της LaLiga την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα. Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν μία άνετη νίκη με 2-0 και σκαρφάλωσαν στην 9η θέση με 5 βαθμούς, ενώ η Βιγιαρεάλ υπέστη την πρώτη της ήττα μετά από έναν μήνα. Οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στην 4η θέση με 7 βαθμούς, πέντε λιγότερους από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ νωρίς όταν ο Χουλιάν Άλβαρες εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος στο 9ο λεπτό και, στη συνέχεια, έδωσε τη μπάλα στον Πάμπλο Μπάριος, ο οποίος στην πρώτη επαφή μέσα από την περιοχή έκανε το 1‑0. Ο Νίκο Γκονζάλεζ «κλείδωσε» τη νίκη στο 52′.
Η 4η αγωνιστική:
Σεβίλλη-Έλτσε 2-2 (28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)
Χετάφε-Οβιέδο 2-0 (45’+4 Μάρτιν, 45’+9 Μαγιοράλ)
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (56′ πέν. Ογιαρθάμπαλ – 12′ Μπαπέ, 44′ Γκιουλέρ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1 (57′ αυτ. Μπερενγκέρ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-0 (9΄ Μπάριος, 52΄ Γκονζάλεζ)
Θέλτα-Τζιρόνα 14/9
Λεβάντε-Μπέτις 14/9
Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 14/9
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 14/9
Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 15/9
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 12 -4αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -4αγ.
Χετάφε 9 -4αγ.
Βιγιαρεάλ 7 -4αγ.
Μπαρτσελόνα 7
Εσπανιόλ 7
Αλαβές 7 -4αγ.
Έλτσε 6 -4αγ
Μπέτις 5 -4αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 5 -4αγ.
Βαλένθια 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σεβίλλη 4 -4αγ.
Οσασούνα 3
Θέλτα 3 -4αγ.
Οβιέδο 3 -4αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -4αγ.
Μαγιόρκα 1
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0