Μετά από την ήττα στην πρεμιέρα και τις δύο σερί ισοπαλίες που ακολούθησαν, η Ατλέτικο ξέσπασε στη Βιγιαρεάλ στη Μαδρίτη, πανηγυρίζοντας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της LaLiga την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα. Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν μία άνετη νίκη με 2-0 και σκαρφάλωσαν στην 9η θέση με 5 βαθμούς, ενώ η Βιγιαρεάλ υπέστη την πρώτη της ήττα μετά από έναν μήνα. Οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στην 4η θέση με 7 βαθμούς, πέντε λιγότερους από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ νωρίς όταν ο Χουλιάν Άλβαρες εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος στο 9ο λεπτό και, στη συνέχεια, έδωσε τη μπάλα στον Πάμπλο Μπάριος, ο οποίος στην πρώτη επαφή μέσα από την περιοχή έκανε το 1‑0. Ο Νίκο Γκονζάλεζ «κλείδωσε» τη νίκη στο 52′.

Η 4η αγωνιστική:

Σεβίλλη-Έλτσε 2-2 (28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)

Χετάφε-Οβιέδο 2-0 (45’+4 Μάρτιν, 45’+9 Μαγιοράλ)

Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (56′ πέν. Ογιαρθάμπαλ – 12′ Μπαπέ, 44′ Γκιουλέρ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1 (57′ αυτ. Μπερενγκέρ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-0 (9΄ Μπάριος, 52΄ Γκονζάλεζ)

Θέλτα-Τζιρόνα 14/9

Λεβάντε-Μπέτις 14/9

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 14/9

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 14/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 15/9

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 12 -4αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -4αγ.

Χετάφε 9 -4αγ.

Βιγιαρεάλ 7 -4αγ.

Μπαρτσελόνα 7

Εσπανιόλ 7

Αλαβές 7 -4αγ.

Έλτσε 6 -4αγ

Μπέτις 5 -4αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 5 -4αγ.

Βαλένθια 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Σεβίλλη 4 -4αγ.

Οσασούνα 3

Θέλτα 3 -4αγ.

Οβιέδο 3 -4αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -4αγ.

Μαγιόρκα 1

Λεβάντε 0

Τζιρόνα 0