Καθόλου καλά δεν κλείνει ο πρώτος γύρος της LaLiga για τη Σεβίλλη, σε αντίθεση με την Θέλτα που τη βρίσκει σε… τροχιά Ευρώπης.

Η ομάδα του Βίγκο «πάγωσε» το «Σάντσεθ Πιθχουάν» στο 88′ με το πέναλτι του Αλόνσο, έφυγε νικήτρια με 1-0 στο τελευταίο ματς της 19ης αγωνιστικής και, πλέον, έβαλε σε μεγάλους μπελάδες το συγκρότημα του Ματίας Αλμέιδα και τον ίδιο τον Αργεντινό προπονητή, σε ό,τι αφορά το μέλλον του στον πάγκο των «Ανδαλουσιάνων».

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έκανε ότι μπορούσε στην φάση του πέναλτι, ακούμπησε την μπάλα μετά την εκτέλεση του Μάρκος Αλόνσο, όχι τόσο, όμως, ώστε να την εμποδίσει για να καταλήξει στα δίχτυα. Η θέλτα με το γκολ αυτό στο φινάλε του αγώνα παρέμεινε «ζωντανή» στη «μάχη» για τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της επόμενης περιόδου.

Η 19η αγωνιστική:

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1 (26΄ Ραφίνια, 65΄ Όλμο, 90+6΄ Τόρες – 19΄ Μπαένα)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (7΄, 59΄ Μπαπέ, 42΄ Καμαβινγκά)

Χετάφε-Σοσιεδάδ 1-2 (90′ Χουάνμι – 36′ Μέντες, 90’+6 Αραμπούρου)

Οβιέδο-Μπέτις 1-1 (60′ Κάιρα-83′ Λο Σέλσο)

Βιγιαρεάλ-Αλαβές 3-1 (49′ Μολέιρο, 55′ Μορένο, 75′ Μικαουτάτζε-85′ Μαρτίνες)

Τζιρόνα-Οσασούνα 1-0 (44′ Βάνατ)

Βαλένθια-Έλτσε 1-1 (87′ πέν. Πεπέλου – 75′ Ντιανγκανά)

Ράγιο Βαγεκάνο-Μαγιόρκα 2-1 (4′ Ντε Φρούτος, 42′ πεν. Παλαθόν-30′ Μουρίκι)

Λεβάντε-Εσπανιόλ 1-1 (56′ Λοσάντα-54′ Ρομέρο)

Σεβίλλη-Θέλτα 0-1 (88′ πέν. Αλόνσο)

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 49

Ρεάλ Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 41

Ατλέτικο Μαδρίτης 38

Εσπανιόλ 34

Μπέτις 29

Θέλτα 29

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Έλτσε 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Ρεάλ Σοσιεδάδ 21

Χετάφε 21

Τζιρόνα 21

Σεβίλλη 20

Οσασούνα 19

Αλαβές 19

Μαγιόρκα 18

Βαλένθια 17

Λεβάντε 14

Οβιέδο 13