Το θρίλερ για την παραμονή στη LaLiga και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» θα κριθεί στην 38η αγωνιστική, καθώς η προτελευταία στροφή άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς.

Από τις επτά ομάδες που μάχονται για τη σωτηρία, Αλαβές και Σεβίλλη εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους. Αντίθετα, πέντε σύλλογοι θα λύσουν τις διαφορές τους στο φινάλε. Μεγάλες χαμένες της 37ης αγωνιστικής ήταν η Τζιρόνα και η Μαγιόρκα, που ηττήθηκαν από Λεβάντε και Ατλέτικο Μαδρίτης αντίστοιχα και παραμένουν στη ζώνη κινδύνου, όντας πλέον τα φαβορί για να ακολουθήσουν την ήδη υποβιβασμένη Οβιέδο στη LaLiga 2.

