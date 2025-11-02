Η Μπαρτσελόνα με δύο γρήγορα γκολ κόντρα στη μαχητική Έλτσε επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πήρε τη νίκη με 3-1, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη La Liga. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ προηγήθηκε νωρίς με τα γκολ των Γιαμάλ (9′) και Τόρες (11′), οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Ράφα Μιρ (42′), αλλά στο 61ο λεπτό ο Μάρκους Ράσφορντ δεν τους άφησε κανένα περιθώριο να ελπίζουν. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πέντε πάντα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο μεταξύ, η Αλαβές έκοψε τη φόρα στην Εσπανιόλ, επικρατώντας στο «Μεντιθορόθα» με 2-1, στερώντας από τους Καταλανούς τη δυνατότητα να παραμείνουν κοντά στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν με 2-0 με τα γκολ των Σουάρες (5′) και Μπογιέ (40′), με τους Καταλανούς να μειώνουν απλά με τον Φερνάντεζ στο 56ο λεπτό.

Νωρίτερα, στις καθυστερήσεις μπόρεσε η Θέλτα να λυγίσει την αντίσταση της Λεβάντε και να πάρει τη νίκη με 2-1. Οι γηπεδούχοι έμειναν νωρίς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Βενσεντόρ μόλις στο 27ο λεπτό για αντιαθλητικό παιχνίδι. Και όμως δέκα λεπτά αργότερα είχαν τη μοναδική ευκαιρία να προηγηθούν στο σκορ, αλλά ο Εγιόνγκ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Η ομάδα του Βίγκο ανέλαβε στη συνέχεια την επιθετική πρωτοβουλία και κατάφερε να βρει γκολ με τον Μινγκέθα στο 40ό λεπτό. Η Λεβάντε όμως δεν τα παράτησε και ισοφάρισε με τον Αριάγα (66′). Προσπάθησε στη συνέχεια να κρατήσει το σκορ, αλλά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η Θέλτα πήρε τη νίκη με το γκολ του Ρομάν.

Η 11η αγωνιστική:

Χετάφε-Τζιρόνα 2-1 (72′ Μαρτίν, 86′ Μαγιοράλ – 90’+4′ πέν. Στουάνι)

Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνα, 65′ Πέρεθ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη 3-0 (67′ πεν. Αλβαρεζ, 77′ Αλμάδα, 90′ Γκριεζμάν)

Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (38′ Μέντες, 47′ Γκέδες, 90’+ Γκοροσατέγι-42′ Γκουρουθέτα, 79′ Ναβάρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0 (19’πέν, 31′ Μπαπέ, 44′ Μπέλιγχαμ, 82′ Καρέρας)

Λεβάντε-Θέλτα 1-2 (66′ Αριάγα-40′ Μινγκέθα, 90’+ Ρομάν)

Αλαβές-Εσπανιόλ 2-1 (5′ Σουάρες, 40′ Μπογιέ-56′ Φερνάντεζ)

Μπαρτσελόνα-Έλτσε 3-1 (9′ Γιαμάλ, 11′ Τόρες, 61′ Ράσφορντ-42′ Μιρ)

Μπέτις-Μαγιόρκα 2/11

Οβιέδο-Οσασούνα 3/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30

Μπαρτσελόνα 25

Βιγιαρεάλ 23

Ατλέτικο Μαδρίτης 22

Εσπανιόλ 18

Χετάφε 17

Μπέτις 16 -10αγ.

Αλαβές 15

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Θέλτα 13

Σεβίλλη 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 12

Οσασούνα 10 -10αγ.

Λεβάντε 9

Μαγιόρκα 9 -10αγ.

Βαλένθια 9

Οβιέδο 7 -10αγ.

Τζιρόνα 7