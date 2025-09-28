Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να νικήσει τη Σοσιεδάδ για την 7η αγωνιστική της La Liga. Το ματς έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Οντριοθόλα στο 31΄. Ο Κουντέ ισοφάρισε πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου, ενώ το 2-1 διαμόρφωσε στο 59΄ ο Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι για να στείλει τη «Μπάρτσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Θέλτα, επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, γνώρισε την ήττα στην έδρα της Έλτσε με 2-1, , λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Σίλβα άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό για τους γηπεδούχους, αλλά η ομάδα του Βίγκο ισοφάρισε τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Ιγκλέσιας.

Στη συνέχεια όμως οι γηπεδούχοι ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο του ματς και αφού ο Ράφα Μιρ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι (33′) πήρε τελικά τη νίκη με το γκολ του ο Ντόναλντ στο 68ο λεπτό. Η Θέλτα αγωνίστηκε με τους: Ράντου, Αλόνσο (82′ Φερνάντες), Ντομίνγκες, Λάγκο (74′ Ασπας), Αλβαρες, Μορίμπα (46′ Ροντρίγκες), Γκονζάλες, Μινγκουέθα (46′ Ρουέντα), Σοτέλο, Ιγκλέσιας, Σαραγόθα (67′ Σβέντμπεργκ).

Νωρίτερα, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα είναι μια ομάδα, όπως είχε υποσχεθεί ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, που θα παλεύει για τη νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Το απέδειξε και κατακτώντας τη μεγάλη νίκη στο Βαγιέκας της Μαδρίτης κόντρα στην τοπική Βαγιεκάνο με 1-0.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας ήταν μαχητική έως το τέλος και πήρε τους τρεις βαθμούς με το γκολ του Άνταμς στο 87ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν στα τελευταία λεπτά με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Καμέγιο στις καθυστερήσεις. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Σ’ ένα ματς που οι γηπεδούχοι άσκησαν ασφυκτική πίεση στην αντίπαλη άμυνα έχοντας 18 τελικές, ο Έλληνας διεθνής κίπερ ήταν εντυπωσιακός, έχοντας τέσσερις εντυπωσιακές αποκρούσεις.

Η 7η αγωνιστική:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57′ Ιγκλέσιας-26′ Ρομέρο)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14′ Λε Νορμάν, 45′ Σόρλοτ, 51′ πεν., 63′ Αλβαρες, 90’+ Γκριεζμάν-25′ Μπαπέ, 36′ Γκιουλέρ)

Μαγιόρκα-Αλαβές 1-0 (37′ Ασάνο)

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (77΄ Μολέιρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλλη 0-1 (87′ Ανταμς)

Έλτσε-Θέλτα 2-1 (18′ Σίλβα, 68′ Ντόναλντ-22′ Ιγκλέσιας)

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 2-1 (31΄ Οντριοθόλα – 43΄ Κουντέ, 59΄ Λεβαντόφσκι)

Μπέτις-Οσασούνα 22:00

Βαλένθια-Οβιέδο 29/9

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 19

Ρεάλ Μαδρίτης 18

Βιγιαρεάλ 16

Έλτσε 13

Ατλέτικο Μαδρίτης 12

Εσπανιόλ 12

Χετάφε 11

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Σεβίλλη 10

Μπέτις 9 -6αγ.

Αλαβές 8

Βαλένθια 8 -6αγ.

Οσασούνα 7 -6αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Λεβάντε 5

Οβιέδο 3 -6αγ.

Τζιρόνα 3

Μαγιόρκα 5