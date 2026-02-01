Η Μπαρτσελόνα ξέφυγε με 4 βαθμούς από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της La Liga μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στην Έλτσε, για την 22η αγωνιστική.

Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά, όταν ο Ντάνι Όλμο πέρασε κάθετα στον 18χρονο, ο οποίος ξέφυγε από τον πρώην συμπαίκτη του, Ινάκι Πένια, πριν σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία.

Ωστόσο, οι Καταλανοί δεν διατήρησαν για πολύ το προβάδισμά τους, καθώς η Έλτσε έφτασε στην ισοφάριση με γκολ του πρώην επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Ροντρίγκες.

Ευτυχώς για την Μπαρτσελόνα, ανέκτησε το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα χάρη στο τέρμα του Φεράν Τόρες. Και αφού έχασε αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το 3-1 όταν ο Μάρκους Ράσφορντ πήρε το «ριμπάουντ» μετά από απόκρουση σε σουτ του Γιαμάλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η 22 αγωνιστική:

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2 (15′ Φερνάντες Χαέν – 27′ Μπλάνκο, 71′ Μπόγε)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0 (74′ Τσαΐρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2 (20′ Μουνιόθ, 45’+2 Μπούντιμιρ – 17’πέν, 70′ Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3 (29΄ Ροντρίγκες – 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 1/2

Μπέτις-Βαλένθια 1/2

Χετάφε-Θέλτα 1/2

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1/2

Μαγιόρκα-Σεβίλλη 2/2

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 55 -22αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 51

Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.

Βιγιαρεάλ 42

Εσπανιόλ 34 -22αγ.

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Ρεάλ Σοσιεδάδ 27

Οσασούνα 26 -22αγ.

Αλαβές 25 -22αγ.

Τζιρόνα 25 -22αγ.

Έλτσε 24 -22αγ.

Σεβίλη 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Χετάφε 22

Μαγιόρκα 21

Λεβάντε 18

Οβιέδο 16 -22αγ.