Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε αρκετές φορές.. στα σχοινιά από την Εσπανιόλ, στο παραδοσιακό ντέρμπι της Βαρκελώνης. Είχε τον γκολκίπερ της Ζοάν Γκαρσία σε απίστευτο βράδυ, με σωρεία εκπληκτικών επεμβάσεων, έφτασε πολύ κοντά στην ήττα, αλλά στο φινάλη μέτρησε η ποιότητα των παικτών της.

Με δύο ασίστ του Φερμίν και ιδανικά τελειώματα των Όλμο και Λεβαντόφσκι (86′ και 90’΄) οι Καταλανοί επικράτησαν με 2-0 κι έκαναν ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου της LaLiga.

Οι γηπεδούχοι δικαίως τα βάζουν με την τύχη τους, καθώς έχασαν κλασικές ευκαιρίες για να πάρουν το προβάδισμα, αλλά όπως προαναφέρθηκε «έπεσαν» πάνω στον νεαρό πορτιέρε των μπλαουγκράνα, ο οποίος είχε πραγματικά «κατεβάσει ρολά».

Οι αλλαγές του Χάνσι Φλικ δικαίωσαν απόλυτα τον Γερμανό τεχνικό, καθώς σκόραραν οι Όλμο και Λεβαντόφσκι και η Μπαρτσελόνα δείχνει, πλέον, ότι μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει ακόμη και στην κακή της μέρα.

Η 18η αγωνιστική:

Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε 1-1 (45’+1 ντε Φρούτος)

Θέλτα-Βαλένθια 4-1 (33′ πέν, 59′ Ιγκλέσιας, 83′ Ελ Αμπντελαουΐ, 90’+5 Άλβαρες – 70′ Πεπέλου)

Οσασούνα- Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (34′ Ρ. Γκαρσία – 71′ Γκουρουθέτα)

Έλτσε-Βιγιαρεάλ 1-3 (30′ Νέτο – 7′ Μολέιρο, 13′ Μικαουτάτζε, 83′ Πεντράσα)

Εσπανιόλ- Μπαρτσελόνα 0-2 (86′ Όλμο, 90′ Λεβαντόφσκι)

Σεβίλλη-Λεβάντε 4/1

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις 4/1

Αλαβές-Οβιέδο 4/1

Μαγιόρκα- Τζιρόνα 4/1

Ρεάλ Σοσιεδάδ- Ατλέτικο Μαδρίτης 4/1

Βαθμολογία (17αγ.)

Μπαρτσελόνα 49 -19αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 42 -18αγ.

Βιγιαρεάλ 38

Ατλέτικο Μαδρίτης 37 -18αγ.

Εσπανιόλ 33 -18αγ.

Ρεάλ Μπέτις 28

Θέλτα 26 -18αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -19αγ.

Έλτσε 22 -18αγ.

Χετάφε 21 -19αγ.

Σεβίλη 20

Οσασούνα 19 -18αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 19 -18αγ.

Μαγιόρκα 18

Αλαβές 18

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17

Βαλένθια 16 -18αγ.

Τζιρόνα 15

Ρεάλ Οβιέδο 11

Λεβάντε 10 -16αγ.