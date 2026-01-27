Για 90’+4 λεπτά η Χετάφε κρατούσε «αγκαλιά» ένα υπερπολύτιμο «τρίποντο» απέναντι στην ομάδα που προερχόταν μόνο από νίκες μέσα στο 2026. Τελικά, όμως, ο Ρέις είπε την τελευταία λέξη στο ματς και η Τζιρόνα έσωσε την παρτίδα με το τελικό 1-1, δίνοντας βαθιά ανάσα στους γηπεδούχους και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη «μάχη» για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η «αυλαία» της 21ης αγωνιστικής της LaLiga έπεσε με την Τζιρόνα να χάνει μεν δύο βαθμούς, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς η πρώτη ισοπαλία μετά από 4 ματς στο νέο έτος μόνο ικανοποίηση μπορεί να φέρνει στο συγκρότημα του Μίτσελ, σε αντίθεση με τους Μαδριλένους που έχασαν την ευκαιρία να πάρουν βαθιά ανάσα.

Η 21η αγωνιστική:

Λεβάντε-Έλτσε 3-2 (50΄ Μαρτίνεθ, 68΄ Ντέλα, 90+6΄ Ματούρο – 11΄ Ροντρίγκεθ, 90+2΄ Μποαγιάρ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3 (59΄ Σις – 29΄ Μπούντιμιρ, 90+1΄αυτ. Φερτράουντ, 90+4΄ Οσαμπέλα)

Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2 (15΄ Ντούρο, 59΄ Κομέρτ, 90+4΄πεν. Ραμαζάνι – 55΄ Τέρατς, 79΄αυτ. Κοπέτε)

Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1 (42΄ Πεκέ, 56΄πεν. Ανταμς – 40΄ Ναβάρο)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 3-0 (22΄ Σόρλοθ, 75΄αυτ. Λόπεθ, 87΄ Αλμάδα)

Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 3-0 (52΄ Ολμο, 57΄ Ραφίνια, 73΄ Γιαμάλ)

Σοσιεδάδ-Θέλτα 3-1 (17΄, 75΄ Οϊαρθάμπαλ, 90+6΄πεν. Μέντεθ – 72΄ Ιγκλέσιας)

Αλαβές-Μπέτις 2-1 (3΄ Κάρλος Βιθέντε, 47΄ Τόνι Μαρτίνεθ – 90+5΄ Εζαλζουλί)

Τζιρόνα-Χετάφε 1-1 (90’+4 Ρέις – 59′ Βάσκες)

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 52

Ρεάλ Μαδρίτης 51

Ατλέτικο Μαδρίτης 44

Βιγιαρεάλ 41 -20αγ.

Εσπανιόλ 34

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Ρεάλ Σοσιεδάδ 27

Οσασούνα 25

Τζιρόνα 25

Έλτσε 24

Σεβίλλη 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Βαλένθια 23

Αλαβές 22

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Χετάφε 22

Μαγιόρκα 21

Λεβάντε 17 -20αγ.

Οβιέδο 13