Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στη Σεβίλλη, αφού η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα δεν κατάφερε να μαζέψει βαθμούς στους τρεις τελευταίους αγώνες της.

Από τον θρίαμβο με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», μια νίκη που την οδήγησε ακόμη και σε θέσεις πρόκρισης στην Ευρώπη (έκτη), η ομάδας της Ανδαλουσίας έχει γίνει η ομάδα με το χειρότερο σερί στη La Liga και τώρα έχει πέσει στη 13η θέση, τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μάλιστα απόψε θα μπορούσε να την ξεπεράσει και η Οσασούνα, αν η ομάδα της Ναβάρα κερδίσει στο Οβιέδο.

«Τρεις συνεχόμενες ήττες (εναντίον Μαγιόρκα, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης) έχουν αποθαρρύνει την ομάδα και έχουν αναζωπυρώσει τις αμφιβολίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «AS».

«Ο Αργεντινός πρώην προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος κέρδισε τον σεβασμό για το σαφές μήνυμα και τα αποτελέσματά του, έχει χάσει την αξιοπιστία του, έχοντας ήδη σημειώσει χειρότερα νούμερα στην 11η αγωνιστική από ό,τι ο Χαβιέ Γκαρθία Πιμιέντα στην αρχή της περασμένης σεζόν.

Η Σεβίλλη, με 6 ήττες, 1 ισοπαλία και 3 νίκες, έχει 13 βαθμούς, δύο λιγότερους από ό,τι σε αυτό το στάδιο την περασμένη σεζόν, όταν είχε 15 υπό τον Καταλανό προπονητή, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν και αντικαταστάθηκε από τον Χοακίν Καπάρος.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας φιλοξενεί την Οσασούνα αυτό το Σάββατο στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», και οτιδήποτε λιγότερο από μια νίκη θα μπορούσε να εξελίξεις και μια ακόμη κρίση στο έργο με επικεφαλής τον Αντόνιο Κορντόν, ο οποίος καλείται επίσης να δώσει εξηγήσεις.

«Τα νεύρα αρχίζουν να φαίνονται μέσα στον σύλλογο, και ο προπονητής ήδη σχολιάζει την ποιότητα της ομάδας που έχει στη διάθεσή του, η οποία, πρέπει να σημειωθεί, έχει το χαμηλότερο όριο μισθών στο πρωτάθλημα», αναφέρει η «AS»

Όλα αυτά σε μια ατμόσφαιρα όπου υπάρχουν συνεχείς φήμες για μια πιθανή πώληση του συλλόγου, με τους μεγαλομετόχους να παραδέχονται ανοιχτά ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με αρκετές επενδυτικές ομάδες.

Χα.Π.