Με χρυσή αλλαγή τον Αλμπέρτο Μολέιρο, η Βιγιαρεάλ πήρε ακόμα ένα πολύτιμο «τρίποντο» και εξακολουθεί να… ενοχλεί τα μεγαθήρια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ο Μολέιρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Estadio de la Cerámica» στο 72΄ και πέντε λεπτά αργότερα σκόραρε για να διαμορφώσει το τελικό 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έτσι, η Βιγιαρεάλ ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga με τη Μπαρτσελόνα στους 16 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μαγιόρκα υπερασπίστηκε με 1-0 την έδρα της, απέναντι στην Αλαβές, για την 7η αγωνιστική της LaLiga και έκανε «σεφτέ» στις νίκες στο εφετινό πρωτάθλημα.

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Ασάνο, όταν στο 37΄ πήρε την… ασίστ από τον Ντομενέκ και με πλασέ έγραψε το 1-0 που ήταν και τελικό σκορ.

Η 7η αγωνιστική:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57′ Ιγκλέσιας-26′ Ρομέρο)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14′ Λε Νορμάν, 45′ Σόρλοτ, 51′ πεν., 63′ Αλβαρες, 90’+ Γκριεζμάν-25′ Μπαπέ, 36′ Γκιουλέρ)

Μαγιόρκα-Αλαβές 1-0 (37′ Ασάνο)

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (77΄ Μολέιρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλλη 28/9

Έλτσε-Θέλτα 28/9

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9

Μπέτις-Οσασούνα 28/9

Βαλένθια-Οβιέδο 29/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.

Μπαρτσελόνα 16

Βιγιαρεάλ 16 -7αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.

Εσπανιόλ 12 -7αγ.

Χετάφε 11 -7αγ.

Έλτσε 10

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -7αγ.

Μπέτις 9

Αλαβές 8 -7αγ.

Βαλένθια 8

Σεβίλλη 7

Οσασούνα 7

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Λεβάντε 5 -7αγ.

Οβιέδο 3

Τζιρόνα 3 -7αγ.

Μαγιόρκα 5 -7αγ.