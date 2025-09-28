Με χρυσή αλλαγή τον Αλμπέρτο Μολέιρο, η Βιγιαρεάλ πήρε ακόμα ένα πολύτιμο «τρίποντο» και εξακολουθεί να… ενοχλεί τα μεγαθήρια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ο Μολέιρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Estadio de la Cerámica» στο 72΄ και πέντε λεπτά αργότερα σκόραρε για να διαμορφώσει το τελικό 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έτσι, η Βιγιαρεάλ ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga με τη Μπαρτσελόνα στους 16 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Μαγιόρκα υπερασπίστηκε με 1-0 την έδρα της, απέναντι στην Αλαβές, για την 7η αγωνιστική της LaLiga και έκανε «σεφτέ» στις νίκες στο εφετινό πρωτάθλημα.
Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Ασάνο, όταν στο 37΄ πήρε την… ασίστ από τον Ντομενέκ και με πλασέ έγραψε το 1-0 που ήταν και τελικό σκορ.
Η 7η αγωνιστική:
Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57′ Ιγκλέσιας-26′ Ρομέρο)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14′ Λε Νορμάν, 45′ Σόρλοτ, 51′ πεν., 63′ Αλβαρες, 90’+ Γκριεζμάν-25′ Μπαπέ, 36′ Γκιουλέρ)
Μαγιόρκα-Αλαβές 1-0 (37′ Ασάνο)
Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (77΄ Μολέιρο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλλη 28/9
Έλτσε-Θέλτα 28/9
Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9
Μπέτις-Οσασούνα 28/9
Βαλένθια-Οβιέδο 29/9
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.
Μπαρτσελόνα 16
Βιγιαρεάλ 16 -7αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.
Εσπανιόλ 12 -7αγ.
Χετάφε 11 -7αγ.
Έλτσε 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -7αγ.
Μπέτις 9
Αλαβές 8 -7αγ.
Βαλένθια 8
Σεβίλλη 7
Οσασούνα 7
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Λεβάντε 5 -7αγ.
Οβιέδο 3
Τζιρόνα 3 -7αγ.
Μαγιόρκα 5 -7αγ.