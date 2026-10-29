Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα του Τολέδο, που συγκλονίζει την Ισπανία και την Ευρώπη, έχει μέχρι στιγμής τραγικό απολογισμό 68 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, με πολλούς παίκτες να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στα θύματα και στις οικογένειές τους. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10) στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη, Ανδαλουσία, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος άλλου που κινούνταν μπροστά του.

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