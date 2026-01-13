Επτά μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο οδηγήθηκε στην έξοδο.

Η απώλεια του ισπανικού Σούπερ Καπ αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το… ποτήρι της υπομονής των διοικούντων τους «μερένχες».

Έτσι ο Φλορεντίνο Πέρεθ έστειλε στο… ταμεία ανεργίας τον παλαίμαχο άσο των «μερένχες», με το γεγονός ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια και είχε έρθει σε ρήξη με τους αστέρες της ομάδας να παίζει σίγουρα καθοριστικό ρόλο στη σχετική του απόφαση.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, μία ημέρα μετά την απόλυσή του από τη Ρεάλ, με ποστάρισμά του στα social media, αποχαιρέτησε τους Μαδριλένους.

Σε αυτήν, αν και επισημαίνει ότι αυτή η συνεργασία δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι δύο πλευρές, υπογραμμίζει ότι αποχωρει από την ομάδα με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια.

«Αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου έφτασε στο τέλος του και δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε. Το να προπονώ τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τιμή και ευθύνη.

Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους παίκτες και, πάνω απ’ όλα, τους οπαδούς και την κοινότητα των Μαδριλένων για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Φεύγω με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και την υπερηφάνεια πως έκανα το καλύτερο δυνατό».