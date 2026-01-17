Δύο πέναλτι του Βλάντισλαβ Βάνατ στις καθυστερήσεις των δύο ημιχρόνων, χάρισαν στην Τζιρόνα την τρίτη σερί νίκη της στην ισπανική LaLiga, αυτή τη φορά στην έδρα της Εσπανιόλ με 2-0, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής.
Αυτή ήταν η τρίτη σερί απώλεια βαθμών για τους Καταλανούς (δύο ήττες, μία ισοπαλία) που χάνουν έδαφος πλέον για την πρώτη τετράδα που οδηγεί στο Champions League, αλλά παραμένει εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων».
Η 20ή αγωνιστική:
Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45’+3′ πέν., 90’+3′ Βάνατ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 17/01
Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 17/01
Οσασούνα-Οβιέδο 17/01
Μπέτις-Βιγιαρεάλ 17/01
Χετάφε-Βαλένθια 18/01
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 18/01
Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 18/01
Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 18/01
Έλτσε-Σεβίλλη 18/01
Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 49
Ρεάλ Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 41 -18αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 38
Εσπανιόλ 34 -20αγ.
Μπέτις 29
Θέλτα 29
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Τζιρόνα 24 -20αγ.
Έλτσε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21
Χετάφε 21
Σεβίλλη 20
Οσασούνα 19
Αλαβές 19
Μαγιόρκα 18
Βαλένθια 17
Λεβάντε 14 -18αγ.
Οβιέδο 13