Δύο πέναλτι του Βλάντισλαβ Βάνατ στις καθυστερήσεις των δύο ημιχρόνων, χάρισαν στην Τζιρόνα την τρίτη σερί νίκη της στην ισπανική LaLiga, αυτή τη φορά στην έδρα της Εσπανιόλ με 2-0, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί απώλεια βαθμών για τους Καταλανούς (δύο ήττες, μία ισοπαλία) που χάνουν έδαφος πλέον για την πρώτη τετράδα που οδηγεί στο Champions League, αλλά παραμένει εντός των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων».

Η 20ή αγωνιστική:

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45’+3′ πέν., 90’+3′ Βάνατ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 17/01

Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 17/01

Οσασούνα-Οβιέδο 17/01

Μπέτις-Βιγιαρεάλ 17/01

Χετάφε-Βαλένθια 18/01

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 18/01

Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 18/01

Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 18/01

Έλτσε-Σεβίλλη 18/01

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 49

Ρεάλ Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 41 -18αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 38

Εσπανιόλ 34 -20αγ.

Μπέτις 29

Θέλτα 29

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Τζιρόνα 24 -20αγ.

Έλτσε 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Ρεάλ Σοσιεδάδ 21

Χετάφε 21

Σεβίλλη 20

Οσασούνα 19

Αλαβές 19

Μαγιόρκα 18

Βαλένθια 17

Λεβάντε 14 -18αγ.

Οβιέδο 13