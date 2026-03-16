Η αντεπίθεση που έχει ξεκινήσει η Σοσιεδάδ για να καλύψει το χαμένο έδαφος και η νέα χρονιά να την βρει στην Ευρώπη συνεχίζεται. Οι Βάσκοι έκαναν «περίπατο» στο Σαν Σεμπαστιάν απέναντι στην Οσασούνα (3-1), ανέβηκαν στην 7η θέση κι απέχουν πλέον, τρεις βαθμούς από την 6η θέση (προκριματικοί Conference League) που επί του παρόντος κατέχει η Θέλτα.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Πορτογάλος επιθετικός, Γκονσάλο Γουέδες, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, ενώ το σκορ είχε ανοίξει ο Ογιαρθάμπαλ με πέναλτι.

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, καθώς παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Θέλτα στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλης, εκεί όπου την προσεχή Πέμπτη (19/3) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με στόχο να ανατρέψει το 1-0 του ΟΑΚΑ και να περάσει στα προημιτελικά του Europa League. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έκανε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς της Αθήνας και στο τέλος είδε την ομάδα του να διατηρεί το +3 από τους Γαλιθιάνους, στη μάχη για την πέμπτη θέση της La Liga που οδηγεί -υπό προϋποθέσεις- στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι «βερδιμπλάνκος» είχαν ένα εφιαλτικό πρώτο ημίωρο, βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό από σουτ του Γιουτγκλά (φέρει ακέραιη ευθύνη ο τερματοφύλακας Βαγές) και θα μπορούσαν να δεχθούν κι άλλα γκολ. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβηκαν, έχασαν σημαντικές ευκαιρίες και Μπαρτρά και Εζαλζουλί και τελικά έφτασαν στην ισοφάριση στο 49΄, με γκολ του Μπεγερίν από ασίστ του Ρουιμπάλ. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να δείχνουν επηρεασμένες από την κούραση των ευρωπαϊκών αγώνων τους. Ρουιμπάλ.

Η σύνθεση της Μπέτις: Βαγές, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νάταν, Φίρπο (66΄ Γκόμες), Ρόκα, Φορνάλς, Φιντάλγκο (86΄ Αλτιμίρα), Ρουιμπάλ, Εζαλζουλί (66΄ Αντονι), Κούτσο Ερνάντες (79΄ Μπακαμπού).

Η 28η αγωνιστική:

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1 (40΄αυτ. Μαρίν – 90+8΄ Πεπέ)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0 (4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0 (8΄ Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0 (30΄ Κόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε 4-1 (39΄ Ρούντιγκερ, 44΄ Βαλβέρδε, 66΄ Χάουσεν, 89΄ Γκιουλέρ – 85΄αυτ. Ιμπάνιεθ)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1 (65΄ Πάμπλο Τορέ, 88΄ Σαμού Κόστα – 36΄ Πίκελ)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2 (9΄πεν., 21΄πεν., 51΄ Ραφίνια, 38΄ Ολμο, 60΄ Κανσέλο – 45+3΄ Οσο, 90+2΄ Σο)

Μπέτις-Θέλτα 1-1 (49΄ Μπεγερίν – 4΄ Γιουτγκλά)

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 3-1 (24′ πέν. Ογιαρθάμπαλ, 28′,52′ Γουέδες – 77′ Μουνιόθ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03

Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 70

Ρεάλ Μαδρίτης 66

Ατλέτικο Μαδρίτης 57

Βιγιαρεάλ 55

Μπέτις 44

Θέλτα 41

Ρεάλ Σοσιεδάδ 38

Εσπανιόλ 37

Χετάφε 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Οσασούνα 34

Τζιρόνα 34

Βαλένθια 32

Ράγιο Βαγεκάνο 31 -27αγ.

Σεβίλλη 31

Μαγιόρκα 28

Αλαβές 28

Έλτσε 26

Λεβάντε 22 -27αγ.

Οβιέδο 21