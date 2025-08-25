Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έγινε η τέταρτη ομάδα που «ζευγάρωσε» τις νίκες της στη La Liga. Οι Βάσκοι επιβλήθηκαν 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στο «Σαν Μαμές» με πέναλτι του Σανκέτ στο 66΄.
Η 2η αγωνιστική:
Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16΄ Σέλσο)
Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 (88΄ Μορέι – 38΄ Ρουέντα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 (8′ Σόρλοτ – 15′ Μιρ)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3 (15΄ Ρομέρο, 45+7΄ πεν. Μοράλες – 49΄ Πέδρι, 52΄ Τόρες, 90+1΄ αυτ. Ελγεθαμπάλ)
Οσασούνα-Βαλένθια 1-0 (9΄ Μπούντιμιρ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-2 (61΄ Μπαρενετσέα, 69΄ Όσκαρσον – 10΄ Μίγια, 45+1΄πεν. Πουάδο)
Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 5-0 (7΄ Πεπέ, 16΄,28, 64΄ Μπιουκάναν, 25΄ Ράφα Μαρίν)
Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (37`, 83` Εμπαπέ, 90`+3` Βινίσιους Τζούνιορ)
Αθλέτικ-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0 (66΄πεν. Σανκέτ)
Σεβίλλη-Χετάφε 25/8
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Βιγιαρεάλ 6
Μπαρτσελόνα 6
Ρεάλ Μαδρίτης 6
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6
Μπέτις 4
Εσπανιόλ 4
Ράγιο Βαγεκάνο 3
Χετάφε 3 -1αγ.
Αλαβές 3
Έλτσε 2
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Βαλένθια 1
Ατλέτικο Μαδρίτης 1
Θέλτα 1
Μαγιόρκα 1
Σεβίλλη 0 -1 αγ.
Λεβάντε 0
Οσασούνα 0
Τζιρόνα 0
Οβιέδο 0