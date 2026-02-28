Έπειτα από 5 αγώνες χωρίς νίκη και 4 σερί ήττες, η Λεβάντε νίκησε με 2-0 την Αλαβές στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 26ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga και διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για παραμονή.

Η αποβολή του Παράδα στο 61′ με δεύτερη κίτρινη άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες στον αγώνα, με της «νυχτερίδες» να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό πλεονέκτημα και να φτάνουν στη νίκη χάρις στα γκολ του Έσπι στο 88′ και στο 90’+7′.

Η 26η αγωνιστική:

Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88′, 90’+7′ Έσπι)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 28/02

Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 28/02

Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 28/02

Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 28/02

Έλτσε-Εσπανιόλ 01/03

Βαλένθια-Οσασούνα 01/03

Μπέτις-Σεβίλλη 01/03

Τζιρόνα-Θέλτα 01/03

Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 02/03

Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 61

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Βιγιαρεάλ 51

Ατλέτικο Μαδρίτης 48

Μπέτις 42

Θέλτα 37

Εσπανιόλ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 34

Οσασούνα 33

Ρεάλ Σοσιεδάδ 32

Τζιρόνα 30

Σεβίλη 29

Χετάφε 29

Αλαβές 27 -26αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.

Βαλένθια 26

Έλτσε 25

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 21 -26αγ.

Οβιέδο 17 -24αγ.