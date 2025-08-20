Αν και δυσκολεύτηκε πολύ, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο υποδέχτηκε στην πρεμιέρα την Οσασούνα και επιβλήθηκε 1-0 χάρη σε πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 51ο λεπτό. Από τα αξιοσημείωτα της διοργάνωσης, το ντεμπούτο του νεαρού Αργεντινού σταρ Φράνκο Μασταντουόνο στη La Liga. Ο 18χρονος μπήκε ως αλλαγή στο 68΄ στη θέση του Μπραχίμ Ντίας

Η 1η αγωνιστική:

Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρθία, 45′ πέν. Παλαθόν)

Bιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεdάδ 1-1 (57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)

Αλαβές-Λεβάντε 2-1 (36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τόλιαν)

Θέλτα-Χετάφε 0-2 (47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)

Αθλετικ Μπιλμπάο-Σεβίλη 3-2 (36’πέν. Νίκο, 43′ Σάναντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)

Εσπανιόλ-Ατλ. Μαδρίτης 2-1 (73′ Ρούμπιο, 84′ Μιλά – 37′ Άλβαρες)

Έλτσε-Μπέτις 1-1 (81΄ Χερμάν – 21΄ Ρουϊμπαλ)

Ρεάλ Μαδρίτης–Οσασούνα 1-0 (51΄πεν. Εμπαπέ)