Τον Κάρλος Βισένς επέλεξε η διοίκηση της Λιόν για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον 43χρονο Ισπανό προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αντικαθιστώντας τον Πάουλο Φονσέκα, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός σύλλογος.

«Η διοίκηση επέλεξε τον Κάρλος Βισένς, του οποίου η αγωνιστική φιλοσοφία, οι απαιτήσεις και η έμφαση στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών συμβαδίζουν απόλυτα με την κατεύθυνση που έχει χαράξει ο σύλλογος», αναφέρει η ανακοίνωση της Λιόν.

Ο Ισπανός τεχνικός αποχώρησε τον περασμένο μήνα από την Μπράγκα, στην οποία εργάστηκε για 15 μήνες, οδηγώντας την πορτογαλική ομάδα έως τα ημιτελικά του Europa League της περιόδου 2025-26.

Προηγουμένως, από το 2021 έως το 2025, είχε αποτελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου του Πεπ Γκουαρντιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βισένς διαδέχεται τον Πάουλο Φονσέκα, ο οποίος αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα από τη Λιόν, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Λιόν βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος, ενώ στο Europa League καταλαμβάνει τη 13η θέση της κατάταξης.