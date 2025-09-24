Τo Ισραήλ γλίτωσε τον άμεσο αποκλεισμό από την UEFA μετά από πιέσεις των ΗΠΑ.

Αυτό αποκαλύπτει σήμερα (24/9) η καθημερινή ισραηλινή εφημερίδα Israel hayom, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «μετά από έντονες πιέσεις από διπλωμάτες, αξιωματούχους ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και άλλα ανώτερα στελέχη του αθλήματος, το Ισραήλ απέφυγε τον αποκλεισμό από την UEFA».

«Μετά από εβδομάδες έντασης πριν από τη συζήτηση για τον πιθανό αποκλεισμό του Ισραήλ από την UEFA, που προκλήθηκε από την πίεση του Κατάρ, το Ισραήλ μπορεί να αναπνεύσει λίγο πιο ήσυχα. Προς το παρόν, το Ισραήλ γλίτωσε τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παίξει τον εναρκτήριο αγώνα της για το Europa League εναντίον του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα όπως είχε προγραμματιστεί», επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Το προηγούμενο διάστημα ΜΜΕ στην Ευρώπη, όπως και εφημερίδες στο Ισραήλ, ανέφεραν την προσπάθεια του Κατάρ για έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής στις 23/9 (σ.σ: η επόμενη προγραμματισμένη είναι στις 3/12) της UEFA, προκειμένου να αποφασίσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Κάτι που τελικά δεν κατάφερε, έστω κι αν το Κατάρ, το οποίο έχει δει τις σχέσεις του με το Ισραήλ να επιδεινώνονται σημαντικά μετά την επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Ντόχα που στόχευε ηγετικά στελέχη της Χαμάς, είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA μέσω διαφόρων χορηγιών και της απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «πολλοί Ισραηλινοί και διεθνείς διπλωμάτες, ηγέτες ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και αθλητικοί αξιωματούχοι, των οποίων οι ταυτότητες θα παραμείνουν άγνωστες για χρόνια», εργάστηκαν για λογαριασμό της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προσπαθώντας να διασφαλίσουν ότι ο αποκλεισμό του Ισραήλ δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στην ατζέντα της UEFA. Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν επίσης, πιέζοντας τους ηγέτες της UEFA να μην διαταράξουν το status quo».

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA έχει την εξουσία να αποκλείσει ένα μέλος εάν διαπιστώσει ότι έχει υπάρξει σοβαρή παραβίαση των καταστατικών, των κανονισμών ή των αποφάσεων της UEFA. Η απόφαση απαιτεί ψηφοφορία από όλα τα μέλη της επιτροπής και χρειάζεται πλειοψηφία τριών τετάρτων για να επιτύχει.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η απόφαση της UEFA δεν θα είναι αρκετή για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις του, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη FIFA.

Και η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι ο αποκλεισμός συλλόγων και εθνικών ομάδων είναι η σωστή απόφαση σε αυτή τη συγκυρία.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε το αίτημα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Πάντως πολλοί απαιτούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, επίσης, τουλάχιστον πέντε χώρες έχουν απειλήσει να μποϊκοτάρουν τον διεθνή διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν χθες (23/9) FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ, επικαλούμενοι «γενοκτονία» στη Γάζα, αλλά αντιτάχθηκαν στις κυρώσεις κατά των παικτών.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα, αυτός ο φορέας δεν έχει επίσημους δεσμούς με το ποδόσφαιρο και τα μέλη του δεν μπορούν να μιλήσουν εκ μέρους του ΟΗΕ ή της επιτροπής στην οποία υπηρετούν με συμβουλευτική ιδιότητα.

Ο κύριος στόχος του ισραηλινού ποδοσφαίρου-όπως αναφέρεται- είναι να εξασφαλίσει μια θέση στην κλήρωση του Nations League τον Μάρτιο και να συμμετάσχει στο τουρνουά.

Προς το παρόν, οι πιθανότητες φαίνονται ελάχιστες, εκτός εάν αλλάξει η πολιτική κατάσταση και το Ισραήλ τερματίσει τον πόλεμό του. Παρ’ όλα αυτά, η απειλή του αποκλεισμού θα μπορούσε να επανεμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Φαίνεται ότι το Ισραήλ μπορεί να κέρδισε αυτή τη μάχη, αλλά ο πόλεμος για τη θέση του στο διεθνές ποδόσφαιρο ακόμα δεν έχει τελειώσει.