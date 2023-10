Νεκρός βρέθηκε ο παλαίμαχος άσος του Απόλλωνα Λεμεσού Λιόρ Ασουλίν μετά από επίθεση της Χαμάς.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό site «Ynet», ο άλλοτε άσος της κυπριακής ομάδας σκοτώθηκε μετά από επίθεση μελών της «Χαμάς» σε ρέιβ πάρτι που είχε διοργανώσει για τα 43α γενέθλιά του στο νότιο τμήμα της χώρας το πρωί της Κυριακής (08/10).

Ο 43χρονος πρώην επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του στη Μακάμπι Χερζλίγια το 1997, το 2007 μετακόμισε στη Χάποελ Τελ Αβίβ και από εκεί στον Απόλλωνα Λεμεσού το 2008.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο άλλοτε παίκτης της κυπριακής ομάδας δολοφονήθηκε μαζί με πολλούς άλλους πολίτες από επίθεση ομάδας περίπου 50 ατόμων στον χώρο όπου διεξαγόταν το πάρτι.

🚨BREAKING: Famous Israeli Footballer, Lior Asulin, was killed at the desert rave party that was attacked by Hamas paratroopers yesterday morning.

Source: Ynet pic.twitter.com/g9YZb0vlKz

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2023