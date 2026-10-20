Στην Κύπρο αναμένεται ο Ισραηλινός τεχνικός, Μπαράκ Ιτζχάκι, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του με την Ανόρθωση.

Η ήττα της «κυρίας» από την Ομόνοια 29Μ, που ήταν πέμπτη σε έξι αγωνιστικές, οδήγησε τη διοίκηση του συλλόγου της Λευκωσίας στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο αποχώρησε, πληρώνοντας το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν, και στη θέση του στον πάγκο του «ΓΣΠ» θα κάθεται πλέον ο 42χρονος Ισραηλινός τεχνικός.