Ιστορία έγραψαν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι Νιου Γιορκ Νικς, καθώς πανηγύρισαν κούπα, μετά από 52 ολόκληρα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε στο Λας Βέγκας με 124-113 των Σαν Αντόνιο Σπερς και αναδείχθηκε Κυπελλούχος ΝΒΑ, παίρνοντας τα σκήπτρα από τους Μιλγουόκι Μπακς, που είχαν κατακτήσει τον αντίστοιχο τίτλο την περυσινή σεζόν.

Οι Νικς, όπως προαναφέραμε, κατέκτησαν το πρώτο τους τρόπαιο, μετά το πρωτάθλημα του 1973, βάζοντας έτσι τέλος σε αναμονή μισού αιώνα.

MVP αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράνσον, με τον σταρ της ομάδας του Μάικ Μπράουν να ολοκληρώνει το ματς με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ανουνόμπι, ο οποίος είχε 28 πόντους με 9 ριμπάουντ. Νταμπλ-νταμπλ είχε ο Καρλ Άντονι-Τάουνς με 16 πόντους (2/5 τρίποντα) και 11 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ των Σπερς ήταν ο Ντίλαν Χάρπερ με 21 πόντους (5/7 τρίποντα), ενώ ο Βικτόρ Γουαμπανιαμά ακολούθησε με 18 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ). «Διπλός» ήταν ο Στέφον Καστλ με 15 πόντους και 12 ασίστ (7 ριμπάουντ).

Τα δωδεκάλεπτα: 28-30, 59-61, 89-94, 124-113

ΝΙΚΣ: Χαρτ 11 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ανουνόμπι 28 (5/10 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάουνς 16 (2/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Μπρίτζες 11 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπράνσον 25 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Κλάρκσον 15 (3/7 τρίποντα), Ρόμπινσον 4 (15 ριμπάουντ), Κόλεκ 14 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χιουκπόρτι

ΣΠΕΡΣ: Βάσελ 12 (2/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 11, Κορνέτ 14 (6 ριμπάουντ), Καστλ 15 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Φοξ 16 (2/6 τρίποντα, 9 ασίστ), Γουεμπανιαμά 18 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάρπερ 21 (5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζόνσον 3, Σαμπέιν 3