Το Κονγκό λύγισε με ανατροπή και σκορ 3-1 το Ουζμπεκιστάν στην Ατλάντα και πρόκριθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία στα νοκ-αουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι «Λεοπαρδάλεις», αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατάφεραν με καταιγιστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο να φέρουν τούμπα το ματς, να πάρουν τη νίκη με 3-1, να φτάσουν τους 4 βαθμούς στον 11ο όμιλο, να συμπεριληφθούν στις οχτώ καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης και να γράψουν ιστορία.

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Κανάβαρο αποχαιρέτησε την κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη με 0/3.

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