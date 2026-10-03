Διασυρμό από την Αγγλία με το βαρύ 7-0 γνώρισε η Κροατία! Η ήττα στη Ριέκα για την δευτεραθλήτρια κόσμου του 2018 και τρίτη το 2022 αποτελεί την πιο βαριά στην ιστορία της εθνικής ομάδας της χώρας!

Η προηγούμενη πιο βαριά εντός έδρας ήττα σημειώθηκε, πάλι στο Nations League, το Σεπτέμβριο του 2018. Δέκα χρόνια νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2008, έχασε με 4-1, επίσης από την Αγγλία!

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